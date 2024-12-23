GBB KONUT BAŞVURU 2024 | 1000 konut müjdesi geldi: GBB Konut Güneyşehir 2+1 3+1 daire başvurusu nasıl yapılır?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'nin konut projelerinde bir yenisi daha hayata geçiyor. Vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmayı hedefleyen Güneyşehir 3. Etap Projesi için başvurular başladı. Proje kapsamında, 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvurular alınacak. İşte başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili ayrıntılar...

GBB Konut Güneyşehir 3. Etap Projesi için başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 31 Aralık Salı günü saat 17.00'de sona erecek. Başvuru sürecinde geçerli belgelerle işlem yapmak büyük önem taşıyor, çünkü eksik veya hatalı başvurular geçersiz sayılacak.

Vatandaşlar başvurularını şu iki yöntemle gerçekleştirebilir:

Başvuru Şartları Neler?

Projeden faydalanmak isteyen vatandaşların belirli şartları sağlaması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Gaziantep il sınırlarında en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.

Kendisi veya eşi üzerine tapuda kayıtlı bir bağımsız konut bulunmaması.

18 yaşından büyük olmak.

Ayrıca, bir haneden yalnızca bir kişinin başvuru yapma hakkı bulunurken, aynı evde yaşayan 18 yaşından büyük çocuklar kendi adlarına ayrı başvuruda bulunabiliyor.