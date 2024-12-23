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GBB KONUT BAŞVURU 2024 | 1000 konut müjdesi geldi: GBB Konut Güneyşehir 2+1 3+1 daire başvurusu nasıl yapılır?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin (GBB) konut projeleri kapsamında Güneyşehir 3. Etap başvuruları resmi olarak başladı. Vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sunan bu proje özellikle dar gelirli aileler ve emekliler tarafından büyük ilgi görüyor. İşte başvuru süreci, şartları ve merak edilen diğer tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 11:28 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 11:31
GBB KONUT BAŞVURU 2024 | 1000 konut müjdesi geldi: GBB Konut Güneyşehir 2+1 3+1 daire başvurusu nasıl yapılır?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin konut projelerinde bir yenisi daha hayata geçiyor. Vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmayı hedefleyen Güneyşehir 3. Etap Projesi için başvurular başladı. Proje kapsamında, 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvurular alınacak. İşte başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili ayrıntılar...

GBB KONUT BAŞVURU 2024 | 1000 konut müjdesi geldi: GBB Konut Güneyşehir 2+1 3+1 daire başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru Tarihleri ve Süreci

GBB Konut Güneyşehir 3. Etap Projesi için başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 31 Aralık Salı günü saat 17.00'de sona erecek. Başvuru sürecinde geçerli belgelerle işlem yapmak büyük önem taşıyor, çünkü eksik veya hatalı başvurular geçersiz sayılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GBB KONUT BAŞVURU 2024 | 1000 konut müjdesi geldi: GBB Konut Güneyşehir 2+1 3+1 daire başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlar başvurularını şu iki yöntemle gerçekleştirebilir:

GBB Konut'un Resmi İnternet Sitesi: www.gbbkonut.com.tr üzerinden online başvuru yapılabilir.
Satış Ofisleri: Dijital başvuru yapamayanlar için satış ofisleri hizmet verecek.

GBB KONUT BAŞVURU 2024 | 1000 konut müjdesi geldi: GBB Konut Güneyşehir 2+1 3+1 daire başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru Şartları Neler?

Projeden faydalanmak isteyen vatandaşların belirli şartları sağlaması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Gaziantep il sınırlarında en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.
Kendisi veya eşi üzerine tapuda kayıtlı bir bağımsız konut bulunmaması.
18 yaşından büyük olmak.

Ayrıca, bir haneden yalnızca bir kişinin başvuru yapma hakkı bulunurken, aynı evde yaşayan 18 yaşından büyük çocuklar kendi adlarına ayrı başvuruda bulunabiliyor.

GBB KONUT BAŞVURU 2024 | 1000 konut müjdesi geldi: GBB Konut Güneyşehir 2+1 3+1 daire başvurusu nasıl yapılır?

İlk 5 Bin Başvuru Değerlendirilecek

Projenin önemli detaylarından biri de yalnızca ilk 5 bin başvurunun değerlendirmeye alınacak olması. Bu nedenle, başvuru sürecini erkenden tamamlamak büyük avantaj sağlayacak.

GBB KONUT BAŞVURU 2024 | 1000 konut müjdesi geldi: GBB Konut Güneyşehir 2+1 3+1 daire başvurusu nasıl yapılır?

Kura Çekimi ve Hak Sahipliği

Başvuru sahipleri arasından kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimi, 4 Ocak Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak ve GBB TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
Sonuçlar, GBB Konut'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

1.000 asil hak sahibi.
1.000 yedek hak sahibi listesi açıklanacak.

GBB KONUT BAŞVURU 2024 | 1000 konut müjdesi geldi: GBB Konut Güneyşehir 2+1 3+1 daire başvurusu nasıl yapılır?

Uygun Fiyat ve Esnek Ödeme Planları
Proje kapsamında sunulan 2+1 ve 3+1 konutlar, özellikle dar gelirli vatandaşların bütçesine uygun fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Bununla birlikte, ödeme planlarında esnek seçenekler sunularak ev sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlanıyor.