Yarın hesaplarda! Emekli maaşı 3500, 3.800, 4200, 45000 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı!
Bankalar milyonlarca emekli vatandaşı müşterileri yapmak için yarışa girmiş durumda. Emekli maaşı 3500, 3.800, 4200, 45000 TL ve üzerinde olanlara oldukça yüksek promosyon ödemeleri yapıyorlar. Promosyon tutarı en az 5000 TL en çok ise 10000 TL oranlarına çıkmıştır. Emekli promosyonunda bankaların rekabeti emeklilere yansıdı. Buna göre ise özel bankaların Ekim ayı promosyon rakamları, emeklilere ne kadar ödediğine dair tüm detaylar banka banka rakamlar haberimizin devamında yer alıyor.
11.10.2022 08:50 - Son Güncelleme: 11.10.2022 09:16
Emekli maaşlarına promosyon verecek bankalar genel olarak şu şekildedir. Yapı Kredi,Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, İNG, TEB ve Türkiye ekonomi bankasıdır.
Bu promosyonlardan yaralanmak isteyen vatandaşların emeklilik çeşidine de bakılmamaktadır. Yani ister SSK isterse bağ kur olsun bütün emekliler bu yardımdan yararlanabilecektir.
Bankaların düzenlediği yeni promosyon ödemelerine müracaatlar iki değişik şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki ve en basit müracaat biçimi mobil bankacılıktır. Başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ilk olarak alakalı mobil bankacılık uygulamasını indirmesi gerekmektedir.