Kampanya başladı! Halkbank ve Ziraat Bankası 50.000 TL ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi!

Onaylanmış tutar kapsamında emekli vatandaşlara ve çalışan vatandaşlara 50.000 TL verilmesi kararlaştırıldı. Ziraat Bankası ve Halkbank bağlamında oluşturulan duyuruya göre hem çalışan hem de emekli vatandaşlara 50 bin TL'ye kadar olan tüketici kredisi kampanyası başlatılmıştır.