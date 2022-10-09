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Haberler Ekonomi Kampanya başladı! Halkbank ve Ziraat Bankası 50.000 TL ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi!

Kampanya başladı! Halkbank ve Ziraat Bankası 50.000 TL ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi!

Emekli ve çalışan kişilerin başvurularını tamamlamalarından sonra kamu bankalarından tüketici kredilerini alacakları yayınlanmıştır. 50.000 TL'ye kadar olan tutarı 36 ay vade seçenekleri ile alacaklardır. İlk taksit ödemelerini ise 90 gün ertelemeli olarak yapabileceklerdir.

takvim.com.tr
09.10.2022 13:39 - Son Güncelleme: 09.10.2022 13:39
Halkbank ve Ziraat Bankası 50.000 TL ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

Onaylanmış tutar kapsamında emekli vatandaşlara ve çalışan vatandaşlara 50.000 TL verilmesi kararlaştırıldı. Ziraat Bankası ve Halkbank bağlamında oluşturulan duyuruya göre hem çalışan hem de emekli vatandaşlara 50 bin TL'ye kadar olan tüketici kredisi kampanyası başlatılmıştır.

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Halkbank ve Ziraat Bankası 50.000 TL ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

Ziraat Bankası ve Halk Bankası bağlamında tüketici kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını banka şubelerine gitmeden yapabileceklerdir. Banka şubelerine de giderek anında tüketici kredi başvurularını yapabilirler ve güncel faiz oranlarını öğrenebilirler.

Halkbank ve Ziraat Bankası 50.000 TL ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

50.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halk Bankası ve Ziraat Bankası'ndan tüketici kredisi kullanacak olan vatandaşlar müracaat yapabilmeleri amacıyla 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor.

Halkbank ve Ziraat Bankası 50.000 TL ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

Fakat müracaat yapmanız için Ziraat Bankası'nın ya da Halk Bankası'nın müşterisi olmanız gerekiyor. Emekli alan vatandaşlar bu bankalar üzerinden maaşlarını almıyorlarsa bu bankalardan bir tanesine maaşlarını taşıyabilirler. Maaşlarını taşıdıktan sonra tüketici kredisi müracaatında bulunabilirler.

Halkbank ve Ziraat Bankası 50.000 TL ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

50.000 TL İhtiyaç Kredisi

Halk Bankası ya da Ziraat Bankası en yakın şubelerine kimlikleri ile birlikte giderek müracaat yapacak olan kişilerin değerlendirmelerinin sonrasında süratli netice alabilmeleri mümkündür. Bankalar 3 dakika içinde onay vereceklerdir.

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