Kampanya başladı! Halkbank ve Ziraat Bankası 50.000 TL ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi!
Emekli ve çalışan kişilerin başvurularını tamamlamalarından sonra kamu bankalarından tüketici kredilerini alacakları yayınlanmıştır. 50.000 TL'ye kadar olan tutarı 36 ay vade seçenekleri ile alacaklardır. İlk taksit ödemelerini ise 90 gün ertelemeli olarak yapabileceklerdir.
Onaylanmış tutar kapsamında emekli vatandaşlara ve çalışan vatandaşlara 50.000 TL verilmesi kararlaştırıldı. Ziraat Bankası ve Halkbank bağlamında oluşturulan duyuruya göre hem çalışan hem de emekli vatandaşlara 50 bin TL'ye kadar olan tüketici kredisi kampanyası başlatılmıştır.
Ziraat Bankası ve Halk Bankası bağlamında tüketici kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını banka şubelerine gitmeden yapabileceklerdir. Banka şubelerine de giderek anında tüketici kredi başvurularını yapabilirler ve güncel faiz oranlarını öğrenebilirler.
50.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Halk Bankası ve Ziraat Bankası'ndan tüketici kredisi kullanacak olan vatandaşlar müracaat yapabilmeleri amacıyla 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor.
Fakat müracaat yapmanız için Ziraat Bankası'nın ya da Halk Bankası'nın müşterisi olmanız gerekiyor. Emekli alan vatandaşlar bu bankalar üzerinden maaşlarını almıyorlarsa bu bankalardan bir tanesine maaşlarını taşıyabilirler. Maaşlarını taşıdıktan sonra tüketici kredisi müracaatında bulunabilirler.
50.000 TL İhtiyaç Kredisi
Halk Bankası ya da Ziraat Bankası en yakın şubelerine kimlikleri ile birlikte giderek müracaat yapacak olan kişilerin değerlendirmelerinin sonrasında süratli netice alabilmeleri mümkündür. Bankalar 3 dakika içinde onay vereceklerdir.