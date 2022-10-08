SSK, Bağkur’lunun 3 yıl mühürlü sözüyle ATM’den ek gelir kazanacak! Promosyonlar 14 bin TL’ye dayandı! 3.800 TL maaş alan emekliler...

Hem emekliler hem de memurlar promosyon ödemelerine odaklanmış durumda. Bankalar emekliler için promosyon kampanyalarını Ekim ayında yeniledi. Memur için imzalanan anlaşmalarda 41 bin 500 liraya varan promosyon imkanları var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Ekim ayı en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte banka banka promosyon kampanyaları haberimizde!