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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'lunun 3 yıl mühürlü sözüyle ATM'den ek gelir kazanacak! Promosyonlar 14 bin TL'ye dayandı! 3.800 TL maaş alan emekliler...

SSK, Bağkur'lunun 3 yıl mühürlü sözüyle ATM'den ek gelir kazanacak! Promosyonlar 14 bin TL'ye dayandı! 3.800 TL maaş alan emekliler...

Milyonlarca emeklinin promosyon hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Emekli promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu kapsamda yaklaşık 13 milyon emekli bankaların kendilerine ne kadar promosyon alacağını araştırıyor.İşte banka banka emekli promosyon ödeme miktarları 2022!

takvim.com.tr
08.10.2022 13:26 - Son Güncelleme: 08.10.2022 13:26
SSK, Bağkur’lunun 3 yıl mühürlü sözüyle ATM’den ek gelir kazanacak! Promosyonlar 14 bin TL’ye dayandı! 3.800 TL maaş alan emekliler...

Hem emekliler hem de memurlar promosyon ödemelerine odaklanmış durumda. Bankalar emekliler için promosyon kampanyalarını Ekim ayında yeniledi. Memur için imzalanan anlaşmalarda 41 bin 500 liraya varan promosyon imkanları var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Ekim ayı en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte banka banka promosyon kampanyaları haberimizde!

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SSK, Bağkur’lunun 3 yıl mühürlü sözüyle ATM’den ek gelir kazanacak! Promosyonlar 14 bin TL’ye dayandı! 3.800 TL maaş alan emekliler...

Son dönemde hem emeklilerin hem memurların gündeminde banka promosyonu var. Bankaların emekli promosyonunda Ekim ayında yeni perde açıldı.

SSK, Bağkur’lunun 3 yıl mühürlü sözüyle ATM’den ek gelir kazanacak! Promosyonlar 14 bin TL’ye dayandı! 3.800 TL maaş alan emekliler...

Şu ana kadar açıklanan kampanyalara göre bu ay başvuran emeklilere 8.000 liraya varan promosyon imkanı sunulurken, bazı bankalar da emekli yakınını getirenlere kazandırılan her kişi için 250 lira ödeme yapıyor.

SSK, Bağkur’lunun 3 yıl mühürlü sözüyle ATM’den ek gelir kazanacak! Promosyonlar 14 bin TL’ye dayandı! 3.800 TL maaş alan emekliler...

Ancak yeni kampanyalarda 10 bin lira promosyon almak bayağı zorlaştı. Ancak 10 emekli yakınını getiren 10 bin lira alabiliyor.

SSK, Bağkur’lunun 3 yıl mühürlü sözüyle ATM’den ek gelir kazanacak! Promosyonlar 14 bin TL’ye dayandı! 3.800 TL maaş alan emekliler...

KAMUDA HAREKETLİ SÜREÇ
Kamu çalışanları açısından da hareketli promosyon süreci yaşanıyor.

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