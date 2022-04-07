RAMAZAN İMSAKİYE
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Yarın BİM’e koşun: 24,90 TL’den satılacak! Yeni ev döşetecek! BİM aktüel ürün kataloğu bu hafta neler var?

Ucuz fiyatlar karşılığında ürün alışverişi yapmak isteyen vatandaşların bir numaralı zincir market tercihlerinden biri olan BİM, yeni haftanın son indirimli ürün kataloğunu yayınladı. BİM'in yeni kataloğunda ev tekstilinden mutfak ürünlerine, bahçe bakım ürünlerinden elektronik ürünlere birçok kategoride indirim yapıldığı gözlendi. İşte BİM'in yeni kataloğuna ilişkin haberin devamı

takvim.com.tr
07.04.2022 16:51 - Son Güncelleme: 07.04.2022 16:51
Yarın BİM’e koşun: 24,90 TL’den satılacak! Yeni ev döşetecek! BİM aktüel ürün kataloğu bu hafta neler var?

Enflasyonun giderek artması ve diğer faktörler çerçevesinde günden güne artan ürün fiyatları, vatandaşların hem gıda alışverişlerini hem de diğer ihtiyaçlarını karşılayamamalarına sebep oldu. Bu noktada devreye giren BİM, yeni haftanın son indirimli ürün kataloğunu yayınlayarak birçok farklı kategoride görülmemiş indirimler yaptığını duyurdu. Peki, bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler, ucuz fiyatlar ile satışa sunulacak?

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Yarın BİM’e koşun: 24,90 TL’den satılacak! Yeni ev döşetecek! BİM aktüel ürün kataloğu bu hafta neler var?

BİM Mutfak Ürünleri İndirimi!

Uygun fiyatlı ürün satışı ile dikkat çeken zincir marketlerden biri olan BİM, 8 Nisan indirimli ürün kataloğunu yayınladı. BİM'in yeni kataloğunda bulunan ve cuma gününden itibaren satışa sunulacak olan mutfak ürünlerinin fiyatları şu şekilde belirlendi:

Yarın BİM’e koşun: 24,90 TL’den satılacak! Yeni ev döşetecek! BİM aktüel ürün kataloğu bu hafta neler var?
  • Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı: 249 TL
  • Chef's 12 cm Tencere: 42,50 TL
  • Chef's 16 cm Sahan: 42,50 TL
  • Chef's Sütlük 14 cm: 42,50 TL
Yarın BİM’e koşun: 24,90 TL’den satılacak! Yeni ev döşetecek! BİM aktüel ürün kataloğu bu hafta neler var?
  • Chef's Krep Tavası 32 cm: 69,90 TL
  • Cam Damacana Sürahi 1,9 L: 24,90 TL
  • Açık Büfe Sunum Kasesi 22 cm: 24,90 TL
  • Paşabahçe 4'lü Ayaklı Diamond Kahve Yanı Su Bardağı: 39,90 TL
  • Chef's Pro Lüks Mutfak Havlusu 40x 60 cm: 15,90 TL

Yarın BİM’e koşun: 24,90 TL’den satılacak! Yeni ev döşetecek! BİM aktüel ürün kataloğu bu hafta neler var?

BİM Tekstil Ürünleri İndirimi!

BİM, 8 Nisan Cuma itibari ile satışa sunacak olduğu ev tekstili ve diğer tekstil ürünlerinin indirimli fiyatlarını şu şekilde belirledi:

  • Viadante Aloe Vera Yorgan Çift Kişilik: 219 TL
  • Viadante Aloe Vera Yastık: 89,90 TL
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