Yarın BİM’e koşun: 24,90 TL’den satılacak! Yeni ev döşetecek! BİM aktüel ürün kataloğu bu hafta neler var?

Enflasyonun giderek artması ve diğer faktörler çerçevesinde günden güne artan ürün fiyatları, vatandaşların hem gıda alışverişlerini hem de diğer ihtiyaçlarını karşılayamamalarına sebep oldu. Bu noktada devreye giren BİM, yeni haftanın son indirimli ürün kataloğunu yayınlayarak birçok farklı kategoride görülmemiş indirimler yaptığını duyurdu. Peki, bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler, ucuz fiyatlar ile satışa sunulacak?