Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci 1 Mart itibariyle başlıyor.

KONUTTA 33, İŞ YERİNDE 240 BİN TL Mülk sahipleri, 1 Mart - 2 Nisan (31 Mart ve 1 Nisan'ın resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini doldurabilecek. Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

İŞLEMLER NEREDEN YAPILACAK?

Kiracılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "kira bildirim formu" doldurabilecek. İşlemler Dijital Vergi Dairesi üzerinde gerçekleştirilebilecek. Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarının karşılaştırılması amaçlanıyor. Uygulamayla düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılıyor. Ayrıca vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor.

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.