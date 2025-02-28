"Böylelikle Türkiye, 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. İki ülke arasındaki işbirliği kapsamında, yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp Türkmen gazının Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor. Bu gaz, 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca Türkmenistan ile olan bu anlaşmayı 5 yıla uzatacağız."