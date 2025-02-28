PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Altın piyasalarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor! Yatırımcıların yakından takip ettiği gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları güne nasıl devam ediyor? Rekor seviyeleri test eden altın, yükselişini sürdürecek mi, yoksa düşüş sinyali mi veriyor? Anlık piyasa verileriyle 22 ayar bilezik ve ons fiyatları da mercek altında. İşte 28 Şubat 2025 güncel altın fiyatları…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:15 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:20
Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Altın piyasalarında dalgalanma sürüyor. Yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarının seyrini yakından izliyor. Rekor seviyelere ulaşan altın, yükseliş trendine devam edecek mi, yoksa geri çekilme mi yaşayacak? 22 ayar bilezikten ons fiyatlarına kadar güncel piyasa verileriyle altındaki son durumu derledik. İşte 28 Şubat 2025 gün ortası altın fiyatları

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Gram altın

ALIŞ(TL) 3.354,49

SATIŞ(TL) 3.355,10

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

22 ayar bilezik

ALIŞ(TL) 3.064,93

SATIŞ(TL) 3.090,23

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Yarım altın

ALIŞ(TL) 10.953,00

SATIŞ(TL) 11.050,00

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Tam altın

ALIŞ(TL) 21.491,28

SATIŞ(TL) 21.918,21

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Çeyrek altın

ALIŞ(TL) 5.471,00

SATIŞ(TL) 5.520,00

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Cumhuriyet altını

ALIŞ(TL) 21.830,00

SATIŞ(TL) 22.001,00

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Ons

ALIŞ(USD) 2.859,18

SATIŞ(USD) 2.859,68

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? 28 Şubat 2025 gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Görseller Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.

"Altın fiyatları anlık olarak değişkenlik göstermektedir"

CANLI ➡ Altın Fiyatları İÇİN TIKLAYINIZ!