Altın piyasalarında dalgalanma sürüyor. Yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarının seyrini yakından izliyor. Rekor seviyelere ulaşan altın, yükseliş trendine devam edecek mi, yoksa geri çekilme mi yaşayacak? 22 ayar bilezikten ons fiyatlarına kadar güncel piyasa verileriyle altındaki son durumu derledik. İşte 28 Şubat 2025 gün ortası altın fiyatları…