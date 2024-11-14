Yarın başlıyor! Hesaplara 9077 TL ödeme yatacak

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar için Kasım ayı ödemeleri de netleşti. Bakanlık, 15 Kasım itibariyle ödemelerin başlayacağını açıkladı. 15 Kasım günü itibariyle hangi illerde evde bakım maaşlarının yatırıldığı bilgisi bakanlık tarafından duyurulacak. Ödemeler, 30 Kasım tarihine kadar T.C. kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara aktarılmaya devam edecek.

Evde Bakım Maaşı Kimlere Veriliyor? Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç derecede hasta, yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak sağlanan bir sosyal yardımdır. Bu yardımı alabilmek için tam teşekküllü bir hastaneden rapor almak ve bu raporla kişinin bakıma muhtaç olduğunu belgelemek gerekmektedir.