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Yarın başlıyor! Hesaplara 9077 TL ödeme yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım ayı sosyal yardım ödemelerini 15 Kasım'dan itibaren başlatıyor. Sosyal yardım alan vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarına göre 9077 TL ödeme alacaklar. Bakanlık, Kasım ayı için belirlenen ödeme programını duyurdu ve bu doğrultuda ödemeler hesaplara yatmaya başlayacak. Evde bakım maaşı alan milyonlarca vatandaş için bu haber büyük bir müjde oldu.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 12:53 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 12:53
Yarın başlıyor! Hesaplara 9077 TL ödeme yatacak

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar için Kasım ayı ödemeleri de netleşti. Bakanlık, 15 Kasım itibariyle ödemelerin başlayacağını açıkladı. 15 Kasım günü itibariyle hangi illerde evde bakım maaşlarının yatırıldığı bilgisi bakanlık tarafından duyurulacak. Ödemeler, 30 Kasım tarihine kadar T.C. kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara aktarılmaya devam edecek.

Yarın başlıyor! Hesaplara 9077 TL ödeme yatacak

Evde Bakım Maaşı Kimlere Veriliyor?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç derecede hasta, yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak sağlanan bir sosyal yardımdır. Bu yardımı alabilmek için tam teşekküllü bir hastaneden rapor almak ve bu raporla kişinin bakıma muhtaç olduğunu belgelemek gerekmektedir.

Yarın başlıyor! Hesaplara 9077 TL ödeme yatacak

Evde bakım yardımı alacak kişinin, bakıma muhtaç kişinin bakımını üstlenmesi ve hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranmaktadır. Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda olumlu sonuç alınması durumunda evde bakım maaşı ödemeleri hemen başlatılmaktadır.

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