SON DAKİKA

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon raporu sonrası asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Vatandaşın gözü asgari ücretle ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Sabah Gazetesi yazarı Özlem Doğaner, bu haftaki köşe yazısında asgari ücrete %35'in altında bir artış yapılmaması gerektiğine dikkat çekerek, beklentilerini yazdı. İşte o yazı...

Seneye yoğun bir şekilde başlamıştık, aynı yoğunlukta da bu yılı tamamlayacağız sanırım. Geçen hafta belki de bir ayda göreceğimiz veri ve gelişmeleri sadece beş güne sığdırdık. Önce enflasyon verisini gördük, akabinde ABD yeni başkanını seçti. "Fed ne karar verir?" derken 25 baz puan faiz indirimini takip ettik. Sabahında ise Cuma günü yılın son enflasyon raporu sunumunu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dinledik. Artık son düzlüğe girdik.