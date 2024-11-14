SON DAKİKA

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2025'te asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar!

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon raporunun açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaşın gözleri, asgari ücretle ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Enflasyon verilerinin ardından, işçi ve işveren kesimi asgari ücrete yapılacak zammı merakla bekliyor. Enflasyondaki düşüşün, çalışanların cebine nasıl yansıyacağı ve zam oranlarının ne olacağı, ekonomi gündeminin başlıca konuları arasında yer alıyor. Sabah Gazetesi yazarı Özlem Doğaner, bu haftaki köşe yazısında asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Doğaner'in yazısında dile getirdiği öngörüler...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 08:24 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 08:24
2025’te asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar!

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon raporu sonrası asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Vatandaşın gözü asgari ücretle ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Sabah Gazetesi yazarı Özlem Doğaner, bu haftaki köşe yazısında asgari ücrete %35'in altında bir artış yapılmaması gerektiğine dikkat çekerek, beklentilerini yazdı. İşte o yazı...

2025’te asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar!

Seneye yoğun bir şekilde başlamıştık, aynı yoğunlukta da bu yılı tamamlayacağız sanırım. Geçen hafta belki de bir ayda göreceğimiz veri ve gelişmeleri sadece beş güne sığdırdık. Önce enflasyon verisini gördük, akabinde ABD yeni başkanını seçti. "Fed ne karar verir?" derken 25 baz puan faiz indirimini takip ettik. Sabahında ise Cuma günü yılın son enflasyon raporu sunumunu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dinledik. Artık son düzlüğe girdik.

2025’te asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar!

Bu arada Meclis'te bütçe görüşmeleri de devam ediyor. Vatandaşın son dönemde en çok merak ettiği iki nokta var. 1. Enflasyondaki düşüş benim cebime ne zaman yansıyacak? 2. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Enflasyonu uzun bir süredir konuşuyoruz, 2025'te de konuşmaya devam edeceğiz.

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