Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2024! Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet ekranı!

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar için Kasım ayı ödemeleri büyük bir merakla bekleniyor. Bakıma muhtaç yakınlarına evde bakım desteği sağlayan vatandaşlar maaşlarının yatıp yatmadığını öğrenmek için sık sık e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor.
Evde bakım maaşı alan vatandaşlar için Kasım ayı ödemeleri büyük bir merakla bekleniyor. Bakıma muhtaç yakınlarına evde bakım desteği sağlayan vatandaşlar maaşlarının yatıp yatmadığını öğrenmek için sık sık e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları her ayın 15'inden itibaren yatıyor. Bu nedenle Kasım ayı evde bakım maaşı ödemleri de 15 Kasım itibarıyla başlayacak.
SORGULAMA EKRANI
Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.