RAMAZAN İMSAKİYE
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4D, Kamu işçi maaşları kaç TL olacak, ne kadar zam yapılacak? 5 Nisan Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika!

Kamu işçi maaşları için kritik gün. Geçici işçilerin kadro dosyası kapanırken, gözler kamu işçilerine çevrildi. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bugün işverenin teklifinin belli olması bekleniyor. Peki, 4D, Kamu işçi maaşları kaç TL olacak, ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
05.04.2023 12:16 - Son Güncelleme: 05.04.2023 12:16
5 Nisan Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika! 4D, Kamu işçi maaşları kaç TL olacak, ne kadar zam yapılacak? Kamu işçileri kimleri kapsıyor?

700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme hakkında aramalar sabah saatlerinde hız kazandı. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında, "Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika gelişme var mı? 4D, kamu işçi maaşlarına ne kadar zam gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

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5 Nisan Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika! 4D, Kamu işçi maaşları kaç TL olacak, ne kadar zam yapılacak? Kamu işçileri kimleri kapsıyor?

2023-2023 DÖNEMLİ KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN?

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 2023-2024 toplu iş sözleşmesi için işçi ve işveren tarafı görüşmelerini sürdürüyor.

5 Nisan Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika! 4D, Kamu işçi maaşları kaç TL olacak, ne kadar zam yapılacak? Kamu işçileri kimleri kapsıyor?

Toplu Sözleşme tarihi henüz belli olmadı.

5 Nisan Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika! 4D, Kamu işçi maaşları kaç TL olacak, ne kadar zam yapılacak? Kamu işçileri kimleri kapsıyor?

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,

5 Nisan Kamu işçileri toplu sözleşme 2023 son dakika! 4D, Kamu işçi maaşları kaç TL olacak, ne kadar zam yapılacak? Kamu işçileri kimleri kapsıyor?

"Esas büyük sorun, bizim toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Sizin de bir akademik çalışmanız oldu. Onu da biliyorum. Bu ortak çalışmayı birlikte değerlendirerek inşallah önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

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