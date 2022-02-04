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Yarım zamanlı çalışana ikramiye fırsatı! Çalıştığı süre kadar ikramiye yatacak

Kısmi süreli çalışanlara birçok konuda yeni avantajlar geliyor. Milyonlarca öğrenci, küçük çocuğu olan anne ve emeklilerin tercih ettiği "kısmi süreli" olarak nitelendirilen yarı zamanlı çalışmada sosyal haklar genişliyor. Hafta tatili hakkı bulunan yarı zamanlı çalışana çalıştığı süre kadar ikramiye yatacak.

04.02.2022 07:00 - Son Güncelleme: 04.02.2022 07:00
Yarım zamanlı çalışana ikramiye fırsatı! Çalıştığı süre kadar ikramiye yatacak

Milyonlarca öğrenci, küçük çocuğu olan anne ve emeklilerin tercih ettiği "kısmi süreli" olarak nitelendirilen yarı zamanlı çalışmada sosyal haklar genişliyor.

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Yarım zamanlı çalışana ikramiye fırsatı! Çalıştığı süre kadar ikramiye yatacak

Kıdem tazminatı hakkı yasal olarak korumaya alınırken, bu yıl 4 bin 253 lira olan asgari ücret yarı zamanlı çalışılan süreyle orantılı ödenecek.

Yarım zamanlı çalışana ikramiye fırsatı! Çalıştığı süre kadar ikramiye yatacak

SABAH'ta yer alan habere göre, Yarı zamanlı çalışanların ücret ve haklarının tam süreli çalışana ödenen miktar üzerinden orantılı olarak hesaplanması gerekiyor.

Yarım zamanlı çalışana ikramiye fırsatı! Çalıştığı süre kadar ikramiye yatacak

İşyerinde emsal işçi yoksa, o iş kolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınacak.

Yarım zamanlı çalışana ikramiye fırsatı! Çalıştığı süre kadar ikramiye yatacak

Bu kapsamda çalışanların yıllık izinlerinde de ücret ödenmesi gerekiyor. Kısmi süreli (yarı zamanlı) çalışmaya yönelik sosyal haklar, yasal düzenlemelere ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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