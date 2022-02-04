Yarım zamanlı çalışana ikramiye fırsatı! Çalıştığı süre kadar ikramiye yatacak
Kısmi süreli çalışanlara birçok konuda yeni avantajlar geliyor. Milyonlarca öğrenci, küçük çocuğu olan anne ve emeklilerin tercih ettiği "kısmi süreli" olarak nitelendirilen yarı zamanlı çalışmada sosyal haklar genişliyor. Hafta tatili hakkı bulunan yarı zamanlı çalışana çalıştığı süre kadar ikramiye yatacak.
04.02.2022 07:00
- Son Güncelleme: 04.02.2022 07:00
Kıdem tazminatı hakkı yasal olarak korumaya alınırken, bu yıl 4 bin 253 lira olan asgari ücret yarı zamanlı çalışılan süreyle orantılı ödenecek.
Bu kapsamda çalışanların yıllık izinlerinde de ücret ödenmesi gerekiyor. Kısmi süreli (yarı zamanlı) çalışmaya yönelik sosyal haklar, yasal düzenlemelere ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle: