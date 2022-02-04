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Milyonlarca emekli zamlı maaşını aldı: Yeni emekli maaşı 3 ayrı yöntemle kalem kalem hesaplandı! Emekliye maaş rehberi

Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emekliler ücretleriyle ilgili hesaplama yöntemlerini de merak ediyor. Emeklilikte yüksek maaş almanın yolu çalışırken bildirilen prime esas kazançtan geçiyor. İşte emekli maaşları ile ilgili tüm soruların cevapları...

04.02.2022 07:00 - Son Güncelleme: 04.02.2022 07:00
Milyonlarca emekli zamlı maaşını aldı: Yeni emekli maaşı 3 ayrı yöntemle kalem kalem hesaplandı! Emekliye maaş rehberi

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan günü geldiğinde alacağı maaşı merak ediyor. Peki emekli maaşları nasıl belirleniyor. Zam nasıl yapılıyor?

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Milyonlarca emekli zamlı maaşını aldı: Yeni emekli maaşı 3 ayrı yöntemle kalem kalem hesaplandı! Emekliye maaş rehberi

Maaşı artırmak mümkün mü? İşte cevaplar...

Milyonlarca emekli zamlı maaşını aldı: Yeni emekli maaşı 3 ayrı yöntemle kalem kalem hesaplandı! Emekliye maaş rehberi

1- Emekli maaşını ne belirliyor?
Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre sizin çalışırken aldığınız brüt maaş.

Milyonlarca emekli zamlı maaşını aldı: Yeni emekli maaşı 3 ayrı yöntemle kalem kalem hesaplandı! Emekliye maaş rehberi

Daha doğrusu SGK'ya bildirilen prime esas kazancınız. Bu ne kadar yüksek ise emekli maaşınız da o kadar artıyor.

Milyonlarca emekli zamlı maaşını aldı: Yeni emekli maaşı 3 ayrı yöntemle kalem kalem hesaplandı! Emekliye maaş rehberi

Memurlarda ise kazançla birlikte derece, gösterge, kademe gibi kavramlar devreye giriyor.

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