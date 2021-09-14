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Yarım sene çalışana 8 maaş veriliyor! Ve sonunda belli oldu! İşte tüm şartlar ve detaylar

İşten çıkarılanlar, aynı işyerinde yeniden çalışabilir. Çalışma imkânı bulamayanlar da 8 maaşa kadar tazminat alabiliyor. 30 gün vakit veriliyor. Bütün şartlar da belli oldu. İşte detaylar&hellip;

takvim.com.tr
14.09.2021 08:52 - Son Güncelleme: 14.09.2021 08:52
Yarım sene çalışana 8 maaş veriliyor! Ve sonunda belli oldu! İşte tüm şartlar ve detaylar

8 maaş veriliyor! İş yaşamıyla ilgili yasalarda işverenlerde bulunduğu kadar işçiler de çoğu güvence bulunuyor. Yasal güvencelerden birisi de çalışanların işten çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları vardır. Yani işten çıkartılan bir işçi, belli koşullarda aynı işe geri de dönme hakkına sahip, ya da bunun yerine 8 maaşa kadar tazminat alabiliyor. Mevcut kanuna göre, işten çıkarma yasağı, İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, her türlü iş ya da hizmet sözleşmesi ile çalışanlar amacıyla uygulanıyor. İşveren, ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında hiçbir gerekçe ile iş akdini feshedemiyor.

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Yarım sene çalışana 8 maaş veriliyor! Ve sonunda belli oldu! İşte tüm şartlar ve detaylar

857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "30 ya da daha çok işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi tespit edilen çalışanın belirsiz vakitli iş sözleşmesini fesheden işveren, çalışanın yeterliliğinden ya da davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin ya da işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedene dayanmak durumundadır."

Yarım sene çalışana 8 maaş veriliyor! Ve sonunda belli oldu! İşte tüm şartlar ve detaylar

İşte geri dönüş tazminatı amacıyla lüzumlu şartlar şöyle:

1) İlk başta iş sözleşmesi belirsiz vakitli iş sözleşmesi olması gerekir.

2) Çalışanın çalıştığı işyerinde en az 6 ay çalışmış olması gerekir.

3) İşyerinde en az 30 bireyin çalışıyor olması da gerek.

4) İşten nedensiz çıkartılmak gerekiyor.

Yarım sene çalışana 8 maaş veriliyor! Ve sonunda belli oldu! İşte tüm şartlar ve detaylar

Bu şartları taşıyanlar 30 gün içerisinde arabulucuya başvurarak, işe geri dönüş müracaatı yapması gerekiyor. Arabulucuyla eş güdümlü netice alınmazsa bu defa 2 haftalık sürede iş mahkemesine dava açmak lazım.

Yarım sene çalışana 8 maaş veriliyor! Ve sonunda belli oldu! İşte tüm şartlar ve detaylar

İşe geri dönüş kararı verilirken mahkeme işçinin çalıştırılmadığı vakit amacıyla en çok 4 maaşa kadar boş geride bıraktığımız vakit tazminatı hükmedecektir.

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