Yarım sene çalışana 8 maaş veriliyor! Ve sonunda belli oldu! İşte tüm şartlar ve detaylar

8 maaş veriliyor! İş yaşamıyla ilgili yasalarda işverenlerde bulunduğu kadar işçiler de çoğu güvence bulunuyor. Yasal güvencelerden birisi de çalışanların işten çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları vardır. Yani işten çıkartılan bir işçi, belli koşullarda aynı işe geri de dönme hakkına sahip, ya da bunun yerine 8 maaşa kadar tazminat alabiliyor. Mevcut kanuna göre, işten çıkarma yasağı, İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, her türlü iş ya da hizmet sözleşmesi ile çalışanlar amacıyla uygulanıyor. İşveren, ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında hiçbir gerekçe ile iş akdini feshedemiyor.