Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Dikkat! İhtiyaç kredilerine yapılandırma! Vade 36 ay daha uzayacak! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası…

Dikkat! İhtiyaç kredilerine yapılandırma! Vade 36 ay daha uzayacak! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası…

Kamu bankaları koronavirüs döneminde zor durumda kalmamaları için düşük faizli kredi fırsatı sunmuştu. Söz konusu düşük faizli ihtiyaç kredileri vatandaşa adeta can suyu olmuştu. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şimdi de 6 ay geri ödemesiz verdikleri kredilere yapılandırma fırsatı veriyor. İşte detaylar&hellip;

13.09.2021 09:27 - Son Güncelleme: 13.09.2021 09:36
Dikkat! İhtiyaç kredilerine yapılandırma! Vade 36 ay daha uzayacak! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası…

Koronavirüs pandemisi nedeniyle nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için yüzde 0.49 faiz oranıyla kamu bankaları temel ihtiyaç destek kredisini devreye almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dikkat! İhtiyaç kredilerine yapılandırma! Vade 36 ay daha uzayacak! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası…

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın verdiği bu krediler 36 ay vadeli olup 6 ay geri ödemesiz 30 ay boyunca eşit taksitlerle ödeniyor.

Dikkat! İhtiyaç kredilerine yapılandırma! Vade 36 ay daha uzayacak! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası…

3, 5, 7.5, 10 bin liraya kadar verilen krediler yüzde 0.49 faiz oranıyla dağıtılmıştı.

Dikkat! İhtiyaç kredilerine yapılandırma! Vade 36 ay daha uzayacak! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası…

Aylık geliri 5 bin liranın altında olduğunu beyan eden kişilere kredi çıkmıştı.

Dikkat! İhtiyaç kredilerine yapılandırma! Vade 36 ay daha uzayacak! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası…

KREDİLER YAPILANDIRILIYOR
Düşük faizi nedeniyle ödemesi de oldukça kolay olan kredilere ilişkin kamu bankaları yapılandırma seçeneğini sunmaya başladı.

SON DAKİKA