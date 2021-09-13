Dikkat! İhtiyaç kredilerine yapılandırma! Vade 36 ay daha uzayacak! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası…
Kamu bankaları koronavirüs döneminde zor durumda kalmamaları için düşük faizli kredi fırsatı sunmuştu. Söz konusu düşük faizli ihtiyaç kredileri vatandaşa adeta can suyu olmuştu. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şimdi de 6 ay geri ödemesiz verdikleri kredilere yapılandırma fırsatı veriyor. İşte detaylar…
13.09.2021 09:27
- Son Güncelleme: 13.09.2021 09:36
Koronavirüs pandemisi nedeniyle nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için yüzde 0.49 faiz oranıyla kamu bankaları temel ihtiyaç destek kredisini devreye almıştı.
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın verdiği bu krediler 36 ay vadeli olup 6 ay geri ödemesiz 30 ay boyunca eşit taksitlerle ödeniyor.