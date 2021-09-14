Akbank ve Şekerbank 1750 TL, Denizbank ise anında 1.000 TL veriyor! Almak için... Hemen hesaplara yatıyor!

Akbank ve Şekerbank 1750 TL, Denizbank'tan ise hemen 1.000 TL alabilirsiniz. Emekliler bankalar amacıyla son derece mühim müşteri kategorisini oluşturuyor. Emekli müşteri havuzunu doldurmak isteyen bankalar detaylı kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyorlar. Emekliler de bankalar arasındaki bu rekabeti fırsata dönüştürerek kendileri amacıyla en ideal kampanyaları değerlendirmeye devam ediyorlar.