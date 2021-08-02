Yarım gün çalışana en az 6 bin 400 TL... 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR kurumuna başvurmanız lazım!

Yarım gün çalışana en az 6 bin 400 TL müjdesi! Çocuk parası olarak da bilinen doğum yardım parası yeni doğum yapmış annelere maddi destek kapsamında ödeniyor. 2015 yılının Mayıs ayı itibariyle gerçekleşen doğum yardımı parası, on binlerce anne tarafından merak ediliyor. Yarım Çalışma Ödeneği ile 60 ila 360 gün (12 aya kadar) arasında haftalık çalışma zamanınin yarısı kadar verdiği bedava izin boyunca gelir desteği sağlanıyor. Sadece doğum yapan kadınlar değil evlat edinenler de bu haktan yararlanabiliyor. Kadınların ödenekten yararlanabilmesi amacıyla doğum ya da evlat edinmeden önceki son 3 senede adlarına en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor.