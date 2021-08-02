Yarım gün çalışana en az 6 bin 400 TL... 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR kurumuna başvurmanız lazım!
Çalışan kadınların yükü ağır. Hem işle uğraşırken hem de çocuklarını büyütmek amacıyla mücadele veriyor. Sosyal emniyet sistemimiz bu amaçla kadınların iş hayatındaki yükünü azaltmak amacıyla ayrıcalıklar sağlıyor. Bunlardan biri de 'Yarım Çalışma Ödeneği'. 2016 yılından bugüne kadar ödenek kapsamında binlerce kadına ödeme yapıldı. Yapılan ödeme toplamda 90 milyon liraya yaklaştı
Yarım gün çalışana en az 6 bin 400 TL müjdesi! Çocuk parası olarak da bilinen doğum yardım parası yeni doğum yapmış annelere maddi destek kapsamında ödeniyor. 2015 yılının Mayıs ayı itibariyle gerçekleşen doğum yardımı parası, on binlerce anne tarafından merak ediliyor. Yarım Çalışma Ödeneği ile 60 ila 360 gün (12 aya kadar) arasında haftalık çalışma zamanınin yarısı kadar verdiği bedava izin boyunca gelir desteği sağlanıyor. Sadece doğum yapan kadınlar değil evlat edinenler de bu haktan yararlanabiliyor. Kadınların ödenekten yararlanabilmesi amacıyla doğum ya da evlat edinmeden önceki son 3 senede adlarına en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor.
MİKTAR NASIL BELİRLENİYOR?
Doğum ve evlat edinme ardından Yarım Çalışma Ödeneği'nin günlük miktarı günlük asgari ücretin brüt tutarı (3.577/30=119.23 lira) kadar oluyor. Devletin sağladığı bu hak işverenin onayına da bağlı değil. Bir diğer söyleyişle hak sahibinin talepte bulunması yetiyor. İşçinin bu yöndeki isteğini işverene bildirmesi halinde, işveren işçinin bu yöndeki talebini karşılamak durumunda.
SÜRE NE KADAR OLUYOR?
Uygulamaya göre; SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni ardından birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, ileri doğumlarda ise 6 ay vakit ile yarım gün (part-time) çalışıp devletten de maaş alabiliyor. Yani doğum yapan bayanlara en az 2 ay devlet ödemesi söz konusu. Engelli çocuğu olanlarda ise bu vakit 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte (ikiz, üçüz...) 30'ar gün ekleniyor.
Kadın isterse haftalık çalışma zamanı olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Bu halde maaşın yarısını patron veriyor. Devlet de 1.788 lira (119.23 lira x 15 gün) ödeme yapıyor. Bugün en düşük maaş asgari ücret yani 2.825 lira. Yarısını (1.412 lira) patron ödüyor. Böylece yarım gün çalışan bayanın eline aylık 3.200 TL, iki ay çalışmada da en az 6.400 lira işlemiş oluyor
BAŞVURU NEREYE, NE ZAMAN?
Yarım gün çalışma hakkından yararlanmak amacıyla analık izninin yani 112 günlük zamanın bittiği tarihten itibaren 30 gün amacıylade en yakın İşkur şubesine 'doğum ve evlat edinme ardından yarım çalışma belgesi' ile müracaatte bulunmak gerekiyor. Eşlerden biri çalışmıyorsa çalışan eşe yarım gün çalışma izni verilmez.