6 ay çalışan herkese iki tazminat hakkı! İşte detaylar...

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl için bir brüt ücret olarak veriliyor. Bu ücret belirlenirken de sadece maaş değil yıl içinde düzenli olarak ödenen tüm paralar hesaba dahil ediliyor.