6 ay çalışan herkese iki tazminat hakkı! İşte detaylar...
Çalışanların iş yaşamındaki en büyük güvencelerinden biri kıdem tazminatı olarak ön plana çıkıyor. Belli şartlar altında bu paraya hak kazanılıyor. Ancak çalışanların kıdem tazminatının yanı sıra ek bir tazminat daha alma hakkı bulunuyor. Üstelik bu ücreti almak için 6 ay çalışmak dahi yetiyor. Konuyla ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki köşesinde kaleme aldı.
Yasalarımız hem işverenleri hem de çalışanları koruyan düzenlemeler içeriyor. Çalışanları koruyan haklardan birisi de kıdem tazminatı. En az 1 yıl çalışmış bir işçi kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatını hak ediyor.
Burada 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde bazı istisnalar da sayılıyor. Yani istifa edildiğinde de bazı durumlarda kıdem tazminatı alınabiliyor.
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl için bir brüt ücret olarak veriliyor. Bu ücret belirlenirken de sadece maaş değil yıl içinde düzenli olarak ödenen tüm paralar hesaba dahil ediliyor.
KARŞI TARAFA BİLDİRİLMELİ
İşten ayrılan işçiler için ikinci bir tazminat ödemesi daha gerçekleşiyor. Buna da ihbar tazminatı deniliyor. İhbar tazminatı alabilmek için kıdem tazminatını hak etme şartı da bulunmuyor.