Altın alanın fiyatından eli yanıyor! “ateşi yükseldi!” 22-24 ayar bilezik ve gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu? Altın fiyatları son dakika zirveye!
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 498,2 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını 3.340 liradan satılıyor. Çarşamba günkü Fed toplantısından çıkan mesajlarla yükselen altın 2 ayın en iyi haftalık performansını kaydetti. Altın ABD Merkez Bankası'nın ekonomik destekleri geri çekmeyeceği ve yakın vadede faiz artırmayacağı beklentisiyle 2 aydan fazla sürenin en iyi haftalık performansına ilerledi. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın 498 TL seviyelerinde güne başlarken, çeyrek altın ise 822 TL'den satılıyor. Peki Tam altın, çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar ? İşte 2 Ağustos 2021 Pazar serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika: Türkiye'ye yatırım denince kişilerin ilk aklına gelen ve en çok tercih ettiği vasıta olan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi gününde fiyatlardaki son durum... Dün altının ons fiyatındaki artışın dolar kurundaki düşüşle dengelenmesi nedeniyle yatay seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın anında üstünde 497 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 498,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını da 3.340 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1.831 dolardan alıcı buluyor.
Bugün Almanya ve Avro Bölgesinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla ile ABD'de şahsi gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik yönden altının ons fiyatında 1.830 doların üstünde kalıcılık sağlanması durumunda 1.850 doların direnç, 1.810 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
Altında 2 ayın en büyük haftalık artışı
Çarşamba günkü Fed toplantısından çıkan mesajlarla yükselen altın 2 ayın en iyi haftalık performansını kaydetti
Altın ABD Merkez Bankası'nın ekonomik destekleri geri çekmeyeceği ve yakın vadede faiz artırmayacağı beklentisiyle 2 aydan fazla sürenin en iyi haftalık performansına ilerledi.