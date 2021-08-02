Altın alanın fiyatından eli yanıyor! “ateşi yükseldi!” 22-24 ayar bilezik ve gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu? Altın fiyatları son dakika zirveye!

Altın fiyatları son dakika: Türkiye'ye yatırım denince kişilerin ilk aklına gelen ve en çok tercih ettiği vasıta olan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi gününde fiyatlardaki son durum... Dün altının ons fiyatındaki artışın dolar kurundaki düşüşle dengelenmesi nedeniyle yatay seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın anında üstünde 497 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 498,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını da 3.340 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1.831 dolardan alıcı buluyor.