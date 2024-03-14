En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 14-31 Mart arasında 2'si birlikte maaş verilecek! Emekliye 4.666 TL iade listesi çıktı!

Mart ayı itibarıyla, emeklilerin büyük bir merakla beklediği promosyon rakamlarında güncelleme yapıldı. Emekli maaşlarını yatırdıkları bankalar, yeni döneme özel promosyon miktarlarını açıkladı. Bu güncelleme ile birlikte Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank başta olmak üzere Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer önemli bankalar, emeklilere sunacakları promosyon tutarlarını duyurdu. Ayrıca, promosyon ödemelerine ilişkin önemli bir iade açıklaması da geldi. Emeklilerin merakla takip ettiği bu gelişmeler ışığında, promosyon tutarlarına dair hesaplamalar yeniden yapıldı. İşte, emekliler için güncellenen promosyon miktarlarına dair detaylar ve yeni tablo hakkında tüm bilgiler haberimizde sizleri bekliyor.