Mart ayı itibarıyla, emeklilerin büyük bir merakla beklediği promosyon rakamlarında güncelleme yapıldı. Emekli maaşlarını yatırdıkları bankalar, yeni döneme özel promosyon miktarlarını açıkladı. Bu güncelleme ile birlikte Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank başta olmak üzere Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer önemli bankalar, emeklilere sunacakları promosyon tutarlarını duyurdu. Ayrıca, promosyon ödemelerine ilişkin önemli bir iade açıklaması da geldi. Emeklilerin merakla takip ettiği bu gelişmeler ışığında, promosyon tutarlarına dair hesaplamalar yeniden yapıldı. İşte, emekliler için güncellenen promosyon miktarlarına dair detaylar ve yeni tablo hakkında tüm bilgiler haberimizde sizleri bekliyor.
2024'ün ilk yarısında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranları netleşirken, emeklilerin dikkati banka promosyonlarına çevrildi. Emekliler için sağlanan ek gelir kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan banka promosyonları, emeklilerin maddi durumlarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor.
2024'ün ilk yarısında emekliler için maaş zamlarının yanı sıra, bankaların sunduğu emekli promosyon kampanyaları büyük bir ilgi görüyor. Özellikle emekli maaşlarında yapılan %49,25'lik zam ve bayram ikramiyelerindeki %50'lik artış, emeklilerin finansal refahına önemli katkılar sağlıyor. Bu dönemde, emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de hangi bankanın en yüksek emekli promosyonu sunduğu oluyor.
Emekli Maaşında Zam ve Promosyon Fırsatları
2024 yılında emekli maaşlarında yaşanan önemli zam, en düşük emekli maaşını 10 bin TL'ye çıkarırken, bayram ikramiyeleri de 3 bin TL'ye yükseldi.