Araba alacaklara müjde... 12 ay vade %0 faiz! SKODA ve CHERY'den 2024 Mart kampanyası!

Otomobil piyasasında rekabetin giderek kızıştığı bu günlerde, Chery ve Skoda markaları benzersiz kampanyaları ile dikkat çekiyor. Yeni bir araç sahibi olmak isteyen tüketicilere yönelik olarak hazırlanan bu kampanyalar, hem ekonomik açıdan avantajlar sunuyor hem de kaliteli bir sürüş deneyiminin kapılarını aralıyor. Özellikle Skoda Fabia ve Chery Omoda 5 modelleri, tüketiciler tarafından yoğun ilgi görerek en çok tercih edilen araçlar listesinin başında yer alıyor. İşte Chery ve Skoda'nın otomobil severlere sunduğu güncel kampanya detayları...
İki otomotiv devi, 2024 yılında müşterilerine daha fazla değer sunmak için kolları sıvadı. Chery ve Skoda, yeni kampanyalarıyla otomobil tutkunlarını cezbetmeyi hedefliyor.
CHERY 2024 KAMPANYALARI
TIGGO8 PRO Excellent ÖTV Muaf Avantajı:
ÖTV muaf avantajıyla 103.000 TL'ye varan indirim.
Kampanya stoklarla sınırlıdır.
31 Mart 2024 tarihine kadar geçerlidir.
Chery Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçilerek ödeme seçenekleri ve ayrıntılı bilgi alınabilir.
Vergi farklılıkları nedeniyle firma sorumlu tutulamaz.
Model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı saklı tutulur.
Kampanya Avantgarde versiyonunda geçerli değildir.
TIGGO7 PRO Modelinde 150.000 TL'ye 12 ay 0,99% Faizli Kredi Kampanyası:
Kampanya stoklarla sınırlıdır.
31 Mart 2024 tarihine kadar geçerlidir.
Chery Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçilerek ödeme seçenekleri ve ayrıntılı bilgi alınabilir.
Vergi farklılıkları nedeniyle firma sorumlu tutulamaz.
Model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı saklı tutulur.
Kampanya Avantgarde versiyonunda geçerli değildir.