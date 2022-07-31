Yarım gün çalışana 11 bin 971 TL para ödemesi yapılıyor! 30 gün içinde İŞKUR’a başvurun! En az 600 gün prim...

Yarım gün çalışana en az 11 bin 971 TL ödeme müjdesi! Çocuk parası olarak da bilinen doğum yardım parası yeni doğum yapmış annelere maddi destek kapsamında ödeniyor. 2015 yılının Mayıs ayı itibariyle gerçekleşen doğum yardımı parası, on binlerce anne tarafından merak ediliyor. Yarım Çalışma Ödeneği ile 60 ila 360 gün (12 aya kadar) arasında haftalık çalışma zamanınin yarısı kadar verdiği bedava izin boyunca gelir desteği sağlanıyor. Peki, Yarım Çalışma Ödeneği başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler!