Yarım çalışma tam maaş! Dikkat bunu sakın kaçırmayın! 2 kereye mahsus! 5 yıl içinde alma hakkınız var!
2 kereye mahsus! 5 yıl içinde alma hakkınız var! Çalışan çalışmayan tüm annelere çeşitli isimler altında çok sayıda verilen ödemelerden birisi de çocuk parası. Bu destek, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr' adresinden de başvuru imkanı var. Devletin ödediği doğum yardımı parası çocuk başına hesaplanıyor. İlk kez anne olan kadınlara devlet çocuk parası olarak 300 lira öderken, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira olmak üzere toplamda 1.300 lira çocuk parası ödeniyor.
Devlet, nüfusun yaşlanma hızının artması üzerine aileleri çocuk yapmaya teşvik etmek için annelere 'çocuk parası', 'doğum (rapor) yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' 'gebelik ve lohusalık yardımı', 'çoklu doğum' ve 'izin parası' gibi konularda karşılıksız destek sağlıyor. Bu ödemeler ise her yıl artıyor. SGK, tek seferde 232 lira halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemesi yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.
SAYIYA GÖRE YÜKSELİYOR
Çalışan çalışmayan tüm annelere çeşitli isimler altında çok sayıda verilen ödemelerden birisi de çocuk parası. Bu destek, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr' adresinden de başvuru imkanı var.
ÇOKLU DOĞUMDA 2 YIL
Tek çocuk doğumlarına verilen desteklerin yanında 'çoklu doğum yardım programı' ile de ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Bunun için il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuruda bulunmak gerekiyor.