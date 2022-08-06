20 yıl vadeyle ucuz dükkan fırsatı! 81 ilde başlayacak
20 yıl vade ve uygun ödeme şartlarıyla ucuz dükkan sahibi olma fırsatı geliyor... Milyonların heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde dükkan sahibi olmak isteyenler de unutulmadı. Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesinde sosyal konut ve arsanın yanı sıra işyeri de kapsama alındı. Ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek. Bunlar da vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satılacak. İşte projenin ayrıntıları...
20 yıl vade ve uygun ödeme şartlarıyla ucuz dükkan sahibi olma fırsatı geliyor... Milyonların heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde dükkan sahibi olmak isteyenler de unutulmadı.
Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesinde sosyal konut ve arsanın yanı sıra işyeri de kapsama alındı. Ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek. Bunlar da vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satılacak.
TOKİ 81 İLDE TESİS KURACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yürütülecek proje kapsamında 81 ilde küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri kurulacak.
UZUN VADE DÜŞÜK TAKSİTLE İŞ YERİ SAHİBİ OLUNACAK
Sosyal konut anlayışıyla yürütülecek projede vatandaş uzun vadelerle düşük taksitlerle işyeri sahibi olacak. Edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşa kira öder gibi işyeri sahibi olması için 20 yıl vadeli ödeme koşulu sağlanması planlanıyor.