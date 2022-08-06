Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 20 yıl vadeyle ucuz dükkan fırsatı! 81 ilde başlayacak

20 yıl vadeyle ucuz dükkan fırsatı! 81 ilde başlayacak

20 yıl vade ve uygun ödeme şartlarıyla ucuz dükkan sahibi olma fırsatı geliyor... Milyonların heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde dükkan sahibi olmak isteyenler de unutulmadı. Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesinde sosyal konut ve arsanın yanı sıra işyeri de kapsama alındı. Ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek. Bunlar da vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satılacak. İşte projenin ayrıntıları...

06.08.2022 09:35 - Son Güncelleme: 06.08.2022 09:35
20 yıl vadeyle ucuz dükkan fırsatı! 81 ilde başlayacak

20 yıl vade ve uygun ödeme şartlarıyla ucuz dükkan sahibi olma fırsatı geliyor... Milyonların heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde dükkan sahibi olmak isteyenler de unutulmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
20 yıl vadeyle ucuz dükkan fırsatı! 81 ilde başlayacak

Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesinde sosyal konut ve arsanın yanı sıra işyeri de kapsama alındı. Ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek. Bunlar da vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satılacak.

20 yıl vadeyle ucuz dükkan fırsatı! 81 ilde başlayacak

TOKİ 81 İLDE TESİS KURACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yürütülecek proje kapsamında 81 ilde küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri kurulacak.

20 yıl vadeyle ucuz dükkan fırsatı! 81 ilde başlayacak

UZUN VADE DÜŞÜK TAKSİTLE İŞ YERİ SAHİBİ OLUNACAK

Sosyal konut anlayışıyla yürütülecek projede vatandaş uzun vadelerle düşük taksitlerle işyeri sahibi olacak. Edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşa kira öder gibi işyeri sahibi olması için 20 yıl vadeli ödeme koşulu sağlanması planlanıyor.

20 yıl vadeyle ucuz dükkan fırsatı! 81 ilde başlayacak

KURA YÖNTEMİYLE SATIŞA SUNULACAK

Sabah'ın haberine göre kura yöntemiyle satışa sunulacak ticari ünitelerin sayısı ve özellikleri vatandaşın talebine göre belirlenecek.

SON DAKİKA