RAMAZAN İMSAKİYE
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Yargıtay'dan sürücü ve sigorta şirketlerini ilgilendiren emsal karar! Trafik sigortası o giderleri de karşılayacak

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren trafik sigortası kararı Yargıtay'dan geldi. Yargıtay, trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti. Emsal kararda, "Sigorta şirketi kazada sakat kalan kişinin bakıcı giderlerini de karşılamak zorundadır" denildi.

24.04.2022 12:54 - Son Güncelleme: 24.04.2022 12:54
Yargıtay’dan sürücü ve sigorta şirketlerini ilgilendiren emsal karar! Trafik sigortası o giderleri de karşılayacak

Geçirdiği tek taraflı trafik kazası sonucu sakat kalan sürücü, bakıcı giderlerinin aracın trafik sigortası poliçesini düzenleyen şirket tarafından karşılanmasını talep etti.

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Yargıtay’dan sürücü ve sigorta şirketlerini ilgilendiren emsal karar! Trafik sigortası o giderleri de karşılayacak

Mahkeme, talebi reddetti. Mağdur sürücü, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de bakıcı giderlerinin sigorta şirketince ödenmesini yasaya aykırı buldu.

Yargıtay’dan sürücü ve sigorta şirketlerini ilgilendiren emsal karar! Trafik sigortası o giderleri de karşılayacak

Hukuk mücadelesini sürdüren sürücü kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

Yargıtay’dan sürücü ve sigorta şirketlerini ilgilendiren emsal karar! Trafik sigortası o giderleri de karşılayacak

"Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat talebine ilişkindir.

Yargıtay’dan sürücü ve sigorta şirketlerini ilgilendiren emsal karar! Trafik sigortası o giderleri de karşılayacak

İlk derece mahkemesi tarafından 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) genel şartları gereği bakıcı giderinin sakatlık teminatı çerçevesinde kaldığı ve sakatlık teminatına ilişkin limitin tüketilmiş olduğu gerekçesiyle davalının sorumluluğunun kalmadığına hükmedilmiştir.

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