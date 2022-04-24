Yargıtay'dan sürücü ve sigorta şirketlerini ilgilendiren emsal karar! Trafik sigortası o giderleri de karşılayacak
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren trafik sigortası kararı Yargıtay'dan geldi. Yargıtay, trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti. Emsal kararda, "Sigorta şirketi kazada sakat kalan kişinin bakıcı giderlerini de karşılamak zorundadır" denildi.
24.04.2022 12:54 - Son Güncelleme: 24.04.2022 12:54
Geçirdiği tek taraflı trafik kazası sonucu sakat kalan sürücü, bakıcı giderlerinin aracın trafik sigortası poliçesini düzenleyen şirket tarafından karşılanmasını talep etti.
İlk derece mahkemesi tarafından 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) genel şartları gereği bakıcı giderinin sakatlık teminatı çerçevesinde kaldığı ve sakatlık teminatına ilişkin limitin tüketilmiş olduğu gerekçesiyle davalının sorumluluğunun kalmadığına hükmedilmiştir.