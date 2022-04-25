3 ayrı hesap yapıldı: 44'ten 54 yaşa tüm liste! 2190 gün daha önce maaş alın! Hem erken emeklilik hem de zirve maaş sizin olsun! 2000 öncesi...

Çalışma hayatını sürdüren milyonlarca işçinin en büyük hayallerinden biri de emekli olmaktır. Yaş ve prim şartlarını tamamlayanlar anında SGK'ya gidip belgelerini teslim ederek emekli olabiliyor. Yüksek emekli maaşı almanın temeli de çalışırken atılıyor. Çalışılan dönem için 3 ayrı hesaplama yapılıyor. Her dönemde kazançlar günümüze güncelleniyor ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılıyor. Öte yandan bazı durumlarda erken emeklilik imkanı doğuyor. Kadın çalışanlar 3 çocuk için toplamda 6 yıla kadar erken olma imkanına sahipken 20 ay askerlik yapan erkekler tam 2 yıl erken olabilir. Bu sayede emeklilik için gereken yaş aşağı düşüyor ve erken emeklilik mümkün olabiliyor. Peki, yüksek emekli maaşı almak için neler yapılmalıdır? Erken emeklilik için gerekli şartlar nedir? İşte tüm merak edilenler!