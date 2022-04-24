11 hizmet koluna ek gösterge! 3600 ek göstergede 4 kriter! Tazminat da aylık da artıyor
Son dakika haberi... Kamuda milyonlarca memurun maaşını, emekliliğini ve ikramiyesini etkileyecek en gösterge düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Polis, hemşire, öğretmen, din görevlisi gibi görevdekiler için öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Düzenleme ile beraber polis ile emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilecek. Ek gösterge düzenlemesi ile birlikte 6 bin lira emekli aylığı alan öğretmenin gelirinde yaklaşık 1500 liralık artış olacak. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar...
24.04.2022 13:52 - Son Güncelleme: 24.04.2022 13:52
Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamu personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak.
KARİYER MESLEKLERE EK PUAN
Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.