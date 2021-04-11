Yargıtay'dan işçi ve işverenleri ilgilendiren emsal karar! O söz kıdem tazminatı sebebi!
Yargıtay'dan işveren ve işçileri yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, müdürün mazeret izninde ısrarcı olan işçiye, 'Git, bir daha gelme' sözünün fesih anlamına geldiğini ve mağdur işçiye ihbar ile kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi. İşte detaylar…
11.04.2021 11:45
- Son Güncelleme: 11.04.2021 11:45
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işveren vekillerinin (yetkililerinin) işlemlerinden işverenin bizzat sorumlu olduğuna hükmetti.
Yüksek Mahkeme, müdürün mazeret izninde ısrarcı olan işçiye, 'Git, bir daha gelme' sözünün fesih anlamına geldiğini ve mağdur işçiye ihbar ile kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Yalova'da özel bir şirkette çalışan işçi, kız kardeşinin sezaryenle doğum haberini alınca müdüre gidip mazeret izni talebinde bulundu.
İşyeri yetkilisinin izne yanaşmaması üzerine işçi izinde ısrarcı oldu. Bunun üzerine öfkelenen müdür, 'Git o zaman, bir daha da gelme' dedi. Hastaneye giden işçi, kovulduğunu öğrenince İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.
İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız, nedensiz ve bildirimsiz olarak sonlandırıldığını iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti isteyen işçi, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti ve asgari geçim indirimi alacaklarının davalıdan tahsilini istedi.