Yargıtay'dan işçi ve işverenleri ilgilendiren emsal karar! O söz kıdem tazminatı sebebi!

Yargıtay'dan işveren ve işçileri yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, müdürün mazeret izninde ısrarcı olan işçiye, 'Git, bir daha gelme' sözünün fesih anlamına geldiğini ve mağdur işçiye ihbar ile kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi. İşte detaylar…

11.04.2021 11:45 - Son Güncelleme: 11.04.2021 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





