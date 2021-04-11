Araba almak isteyenlere müjde! Bir markadan daha kampanya fırsatı! Sıfır faiz, 100 bin TL destek, 70 bin liralık indirim...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki yeni Megane Sedan modeline 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajlarından yararlanabiliyor.