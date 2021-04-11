Araba almak isteyenlere müjde! Bir markadan daha kampanya fırsatı! Sıfır faiz, 100 bin TL destek, 70 bin liralık indirim...
Araba sahibi olmak isteyenler ikinci el araba fiyatlarının yükselmesinin ardından sıfır otomobil fırsatlarını araştırırken markalardan kampanya üstüne kampanya geliyor. Son olarak Renault, Nisan ayı kampanyasını açıkladı. Markaların nisan ayı sıfır otomobil kampanyalarında 70 bin liraya yakın indirim fırsatı var. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. İşte araba almak isteyenler için Nisan 2021 kampanyaları...
Sıfır araç sahibi olmak isteyenler markaların Nisan ayı kampanyalarını araştırıyor. Bazı markalar görülmemiş kampanyalar yapmaya başladı. Sıfır araçlarda 70 bin liraya kadar indirim gerçekleşti. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. 2021 yılında sıfır otomobillerin üretiminin hızlanması sonrasında fiyatlarda değişiklik yaşanıyor. Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek kampanyaları haberimizde derledik. İşte, Nisan 2021 araba kampanyaları...