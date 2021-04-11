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Araba almak isteyenlere müjde! Bir markadan daha kampanya fırsatı! Sıfır faiz, 100 bin TL destek, 70 bin liralık indirim...

Araba sahibi olmak isteyenler ikinci el araba fiyatlarının yükselmesinin ardından sıfır otomobil fırsatlarını araştırırken markalardan kampanya üstüne kampanya geliyor. Son olarak Renault, Nisan ayı kampanyasını açıkladı. Markaların nisan ayı sıfır otomobil kampanyalarında 70 bin liraya yakın indirim fırsatı var. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. İşte araba almak isteyenler için Nisan 2021 kampanyaları...

11.04.2021 11:17 - Son Güncelleme: 11.04.2021 11:17
Araba almak isteyenlere müjde! Bir markadan daha kampanya fırsatı! Sıfır faiz, 100 bin TL destek, 70 bin liralık indirim...

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler markaların Nisan ayı kampanyalarını araştırıyor. Bazı markalar görülmemiş kampanyalar yapmaya başladı. Sıfır araçlarda 70 bin liraya kadar indirim gerçekleşti. Nisan ayıyla birlikte otomotiv markaları faiz, takas desteği ve lansman fiyatı kampanyalarına yöneliyorlar. 2021 yılında sıfır otomobillerin üretiminin hızlanması sonrasında fiyatlarda değişiklik yaşanıyor. Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek kampanyaları haberimizde derledik. İşte, Nisan 2021 araba kampanyaları...

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Araba almak isteyenlere müjde! Bir markadan daha kampanya fırsatı! Sıfır faiz, 100 bin TL destek, 70 bin liralık indirim...

Mart ayında Türkiye'de 100 bin adetlere yaklaşan araç satış rakamının ardından nisanda da hareketli günler yaşanacak. Kurlardaki yükseliş nedeniyle nisan ayında gelecek zamlardan endişelenen tüketiciler mart ayında alımlarını öne çektiler.

Araba almak isteyenlere müjde! Bir markadan daha kampanya fırsatı! Sıfır faiz, 100 bin TL destek, 70 bin liralık indirim...

Ancak nisanda da kampanyaların da etkisiyle satışların hareketli geçmesi bekleniyor. Aylık satış öngörüsü 80 binlerin üzerinde bulunuyor.

Araba almak isteyenlere müjde! Bir markadan daha kampanya fırsatı! Sıfır faiz, 100 bin TL destek, 70 bin liralık indirim...

Renault'ya baharda sahip olmak isteyenler, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşuyor.

Araba almak isteyenlere müjde! Bir markadan daha kampanya fırsatı! Sıfır faiz, 100 bin TL destek, 70 bin liralık indirim...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki yeni Megane Sedan modeline 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajlarından yararlanabiliyor.