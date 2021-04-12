Gözler oradaydı! Emeklilere son dakika 2000 TL için tarihler belli oldu!

Emeklilerin 1000 lira tutarındaki bayram ikramiyesi Mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak. Sürekli iş görememezlik geliri olanlara da ikramiye verilecek. Emekli ikramiyeleri 2017 yılından bu yana yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira olarak yatıyor, yılda toplam 2000 lira emekli ikramiyesi alınıyordu.