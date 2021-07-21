825.000 TL’ye kadar teşvik kredisi verilecek! Halkbank’tan yeni teşvik paketi! Ticari araç alım, teçhizat, makina, istihdam destek ve işletme kredisi...

Halkbank bayram evveli yeni teşvik paketini açıkladı. Yeni belirtiler teşvik paketi ile, yeni kurulacak şirketlere 825 bin TL'ye kadar teşvik kredisi verilecek. Bu teşvik kredisinden yararlanmak isteyenlerin belirti edilen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bu anlamda Kadın Kooperatiflerinin desteklenmesi, sayısının arttırılması, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi, faaliyetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amacıyla Türkiye'de ilk defa "Kadın Kooperatifleri Destek Paketi" Bankamız tarafından oluşturulmuştur.