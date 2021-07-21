825.000 TL’ye kadar teşvik kredisi verilecek! Halkbank’tan yeni teşvik paketi! Ticari araç alım, teçhizat, makina, istihdam destek ve işletme kredisi...
Halkbank tarafından yeni teşvik destek kredileri büyük ilgi görüyor. Haberimizde bu kredi ile ilgili detayları sizler için araştırdık. Makine - Ekipman Alım Kredisi, Ticari Araç Alım Kredisi, İstihdam Destek Kredisi, İşletme Kredisi, Gayri Nakdi Kredi Ürünleri kredisi tüm özelliklerini haberimizde verdik.
Halkbank bayram evveli yeni teşvik paketini açıkladı. Yeni belirtiler teşvik paketi ile, yeni kurulacak şirketlere 825 bin TL'ye kadar teşvik kredisi verilecek. Bu teşvik kredisinden yararlanmak isteyenlerin belirti edilen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bu anlamda Kadın Kooperatiflerinin desteklenmesi, sayısının arttırılması, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi, faaliyetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amacıyla Türkiye'de ilk defa "Kadın Kooperatifleri Destek Paketi" Bankamız tarafından oluşturulmuştur.
Kadın Kooperatifleri Destek Paketi
Kadın Kooperatiflerinin desteklenmesi, sayısının arttırılması, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi, faaliyetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amacıyla Türkiye'de ilk defa "Kadın Kooperatifleri Destek Paketi" Bankamız tarafından oluşturulmuştur.
Kredi Özellikleri
Makine - Ekipman Alım Kredisi
Kadın Kooperatifleri'nin 1. el makine alım ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuştur.
Ticaret Bakanlığı'nın KOOP-DES projesinden hibe desteği alan kooperatifler için hibe desteğine konu fatura tutarının KDV dahil azami %25'ine
Ticaret Bakanlığı'nın KOOP-DES projesi kapsamında hibe almayan kooperatifler için ise yeni makine alımlarında KDV dahil proforma fatura/kesin fatura/e-fatura vb. bedelinin azami %100'üne kadar kredi desteği sunulmaktadır. Azami kredi limiti KOOP-DES projesinden hibe desteği alan kooperatifler için azami 50.000 TL'dir.