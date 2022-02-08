Dar gelirliler için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Katılım bankaları konut kredisi oranları güncellendi! Kredi muslukları patlayacak!

Emekli ve çalışanlara özel diğer konut kredisi taleplerinde ise yüzde 1,29 faiz oranları ile kredi tahsis edilmesi hedefleniyor. 120 ay vade fırsatıyla verilen kredi, aylık düşük taksit oranları ile kira öder gibi birçok dar gelirli ailenin ev sahibi olmasını sağlayacak.