Dar gelirliler için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Katılım bankaları konut kredisi oranları güncellendi! Kredi muslukları patlayacak!
Peş peşe açıklamalar yapıldı. Devlet bankalarının ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara özel cazip konut kredisi fırsatları devam ediyor. Düşük faiz oranları ile bilhassa dar gelir grubuna mensup vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak finansman desteği, Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kullandırılacak. Öte yandan kentsel dönüşüm kredilerinde de devlet destek oranlarının ve limitlerin tekrardan düzenlemesi ardından çoğu vatandaşın makul oranlarla konut kredisi kullanmasının önü açıldı. 120 ay vade fırsatıyla konut kredilerinde en cazip oranlar.
08.02.2022 08:15
- Son Güncelleme: 08.02.2022 08:15
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Ziraat Bankası konut kredisi fırsatlarıyla vatandaşların kolayca ev sahibi olmasını sağlıyor. Üstelik emeklilere özel konut kredisi desteklerini de sunan Ziraat Bankası, sıfır konutlar %1,20 faiz oranları ile destek vermektedir.
Halkbank Konut Kredisi
Halkbank konut kredisi faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleri vatandaşların ev sahibi olmasına katkı sağlamaya devam ediyor.
2022 yılında ev sahibi olmak isteyenler için avantajlı oranlar sunan Halkbank, aylık eşit taksitlerle veya vatandaşların kendi belirleyecekleri tutarlarda ödeme yapma olanaklarına da sahip.