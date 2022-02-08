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Dar gelirliler için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Katılım bankaları konut kredisi oranları güncellendi! Kredi muslukları patlayacak!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Devlet bankalarının ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara özel cazip konut kredisi fırsatları devam ediyor. Düşük faiz oranları ile bilhassa dar gelir grubuna mensup vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak finansman desteği, Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kullandırılacak. Öte yandan kentsel dönüşüm kredilerinde de devlet destek oranlarının ve limitlerin tekrardan düzenlemesi ardından çoğu vatandaşın makul oranlarla konut kredisi kullanmasının önü açıldı. 120 ay vade fırsatıyla konut kredilerinde en cazip oranlar.

takvim.com.tr
08.02.2022 08:15 - Son Güncelleme: 08.02.2022 08:15
Dar gelirliler için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Katılım bankaları konut kredisi oranları güncellendi! Kredi muslukları patlayacak!

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Ziraat Bankası konut kredisi fırsatlarıyla vatandaşların kolayca ev sahibi olmasını sağlıyor. Üstelik emeklilere özel konut kredisi desteklerini de sunan Ziraat Bankası, sıfır konutlar %1,20 faiz oranları ile destek vermektedir.

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Dar gelirliler için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Katılım bankaları konut kredisi oranları güncellendi! Kredi muslukları patlayacak!

Emekli ve çalışanlara özel diğer konut kredisi taleplerinde ise yüzde 1,29 faiz oranları ile kredi tahsis edilmesi hedefleniyor. 120 ay vade fırsatıyla verilen kredi, aylık düşük taksit oranları ile kira öder gibi birçok dar gelirli ailenin ev sahibi olmasını sağlayacak.

Dar gelirliler için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Katılım bankaları konut kredisi oranları güncellendi! Kredi muslukları patlayacak!

Halkbank Konut Kredisi

Halkbank konut kredisi faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleri vatandaşların ev sahibi olmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Dar gelirliler için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Katılım bankaları konut kredisi oranları güncellendi! Kredi muslukları patlayacak!

2022 yılında ev sahibi olmak isteyenler için avantajlı oranlar sunan Halkbank, aylık eşit taksitlerle veya vatandaşların kendi belirleyecekleri tutarlarda ödeme yapma olanaklarına da sahip.

Dar gelirliler için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Katılım bankaları konut kredisi oranları güncellendi! Kredi muslukları patlayacak!

Yeni ev satın alacaklar için %1,20 faiz oranları ile kredi verilirken, ikinci el konutlarda ise %1,29 faiz oranları ile 120 ay vadeli kredi tahsis edilmektedir. Aylık en düşük 1.576 TL taksit ödeyerek vatandaşların ev sahibi olmasına destek olunacak.

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