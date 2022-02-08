SSK, Bağkur'lu, yeni emekliye üç ayrı kazanım paketi: Zamlı maaş, promosyon, 2 ikramiye... Maaşın yanında 5.200 TL ek gelir!

Yeni yılla birlikte emekliler için birçok kazanç kapısı açıldı. Taban aylıkları 2 bin 500 TL'ye çıkaran düzenleme, aynı zamanda yeni emekli olan vatandaşlara da uygulanacak. Aynı zamanda hem emeklilere hem de yeni emekli olanlara yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlanıyor. Bankaların bu sene duyurduğu promosyon miktarları da bir hayli artmış durumda. Seçilen bankaya göre alınabilecek promosyon 3 bin liraya kadar çıktı. Peki, yeni emekliler nelerden faydalanabiliyor? Yeni emekli olanlar promosyon alabiliyor mu?İşte tüm detaylar...