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Yargıtay'dan emsal karar! Mesai saatinde bunu yapan tazminatsız kovulur!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme iş saatleri içinde işverenin adını kullanarak kendi adına ticaret yapan satın alma sorumlusunun kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkartılması gerektiğine hükmetti.

13.10.2021 10:20 - Son Güncelleme: 13.10.2021 10:20
Yargıtay’dan emsal karar! Mesai saatinde bunu yapan tazminatsız kovulur!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş saatleri içinde işverenin adını kullanarak kendi adına ticaret yapan satın alma sorumlusunun kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkartılması gerektiğine hükmetti.

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Yargıtay’dan emsal karar! Mesai saatinde bunu yapan tazminatsız kovulur!

Yüksek Mahkeme, mesai saatleri içerisinde işverenin adını kullanarak kendi namına iş yapan satın alma sorumlusunun, sadakat borcuna aykırı davrandığına dikkat çekti.

Yargıtay’dan emsal karar! Mesai saatinde bunu yapan tazminatsız kovulur!

Özel bir şirkette satın alma sorumlusu olarak çalışan genç, mesai saatleri içerisinde kendi namına ticaret yaptığı iddiasıyla tazminatsız kovuldu.

Yargıtay’dan emsal karar! Mesai saatinde bunu yapan tazminatsız kovulur!

İş Mahkemesi'nin kapısını çalan satın almacı, işten çıkarılmadan önce zorunlu olarak izne gönderildiğini, izin bitimi sonrasında iş akdine son verildiğini, ne kendi ad ve hesabına ne de davalı şirket ismini kullanarak, kendi nam ve hesabına ticaret yapmadığını öne sürdü.

Yargıtay’dan emsal karar! Mesai saatinde bunu yapan tazminatsız kovulur!

Hiçbir surette işverenin güvenini kötüye kullanmadığını, doğruluğa ve bağlılığa uymayan bir davranışının da bulunmadığını iddia ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve asgari geçim indirimi alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, talep etti.

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