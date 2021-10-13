Yargıtay'dan emsal karar! Mesai saatinde bunu yapan tazminatsız kovulur!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme iş saatleri içinde işverenin adını kullanarak kendi adına ticaret yapan satın alma sorumlusunun kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkartılması gerektiğine hükmetti.
13.10.2021 10:20
- Son Güncelleme: 13.10.2021 10:20
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş saatleri içinde işverenin adını kullanarak kendi adına ticaret yapan satın alma sorumlusunun kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkartılması gerektiğine hükmetti.
Hiçbir surette işverenin güvenini kötüye kullanmadığını, doğruluğa ve bağlılığa uymayan bir davranışının da bulunmadığını iddia ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve asgari geçim indirimi alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, talep etti.