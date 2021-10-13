Yargıtay’dan emsal karar! Mesai saatinde bunu yapan tazminatsız kovulur!

İş Mahkemesi'nin kapısını çalan satın almacı, işten çıkarılmadan önce zorunlu olarak izne gönderildiğini, izin bitimi sonrasında iş akdine son verildiğini, ne kendi ad ve hesabına ne de davalı şirket ismini kullanarak, kendi nam ve hesabına ticaret yapmadığını öne sürdü.