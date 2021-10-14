2021 yılının sonuna kadar 15 bin konut satılacak! Ev arayanlara 5 yıl boyunca sıfır faiz müjdesi!

Sıfır bir daire sahibi olmak isteyenler özellikle online ilan sitelerinde satışa sunulan evlerin ilanlarını takip ediyor. Aynı zamanda bankaların sunduğu konut kredisindeki faiz oranları da sürekli mercek altında. Konut satın almak isteyenler için müjdeli haber paylaşıldı. Yeni yatırımlar birer birer devreye girmeye başlıyor. Emlak Konut, sektöre hareket getirmek adına dikkat çeken hamle başlatıyor. Yapılan açıklamada, İstanbul'da toplamda 12 projede yılın son çeyreğinde 15 bin konut satılacak. 2022 yılında satışa sunulacak olan dairelerin sayısı 20 bin olacak. Binlerce kişinin merakla beklediği projede 60 aya kadar vade farkı alınmayacak.