Yargıtay'dan emsal karar! Ev alacaklar dikkat! Vaadinde durmayan müteahhitlere kötü haber
Satış sözleşmesinde bulunmasına rağmen daireyi bir dizi eksikle tüketiciye teslim eden müteahhide Yargıtay'dan kötü haber geldi. Fransız balkonun sözleşmede paslanmaz çelikten yapılacağı belirtilmesine rağmen normal demirden yapılmasının da hatalı olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme, daireyi kusursuz teslim etmeyen satıcıyı haksız buldu. Uzmanlar ise tamamlanmamış dairenin tesliminde eksiklerin şerh konulmasının önemli olduğuna dikkat çekiyor.
Müteahhidin zararlarının karşılamadığını öne süren 3 mülk sahibi, konuyu Yargıtaya taşıdılar. Davacılar, taşınmaz satış vaadiyle satın aldıkları taşınmazları davalının sözleşmede vaat edilen nitelikte teslim etmediğini, taşınmazların brüt ve net alan ölçülerinin küçültülmüş olduğunu, parkelerde kusurlar bulunduğunu, sözleşmede kararlaştırılan birçok kaliteli marka yerine daha ucuz markaların tercih edildiğini dile getirdiler.
Fransız balkonların teknik şartnameye uygun yapılmadığını ve daha birçok eksik iş ile ayıp bulunduğunu, bu hususta teslim öncesi davalıya ihtar çekildiğini, taşınmazın teslimi sırasında teslim tutanağına bu ayıpların şerh düşüldüğünü ileri sürdüler. Davacılar, dairelerde bilirkişi incelemesi yapılarak sözleşmeye ve teknik şartnameye aykırı olan eksikliklerin ve ayıplı ifaların saptanmasını, onarımı mümkün olanların aynen ifa suretiyle giderilmesini, onarımı mümkün olmayan ayıplar nedeniyle uğranılan ekonomik kayıpların tespiti ile tahsiline karar verilmesini talep ettiler.
Tüketici Mahkemesi, açık ayıpların 30 gün içinde usulüne uygun olarak davalıya ihbarının yapılmadığı, açık ayıplarla ilgili olarak beş yıllık zamanaşımı süresinin geçmiş olması nedeniyle açık ayıp bedelinin davalıdan tahsiline karar verilemeyeceğine hükmetti. Gizli, ayıp ve eksik işe ilişkin talebin zamanaşımına uğramadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 3 davacıya 53 bin TL tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.