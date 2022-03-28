Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a 20 - 25 yıl primle yeşil ışık yakılacak! ⏰900 bin üzeri EYT'liye baş döndürecek öngörü! Yeni formül devreye girdi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başlanıyor. EYT yasası hakkında yapılan son dakika açıklamalar gündemde sıklıkla takip ediliyor. EYT'nin çalışmalar arasında olduğu bilgisi verilirken, vatandaşlar da EYT şartlarını merak edip araştırmaya başladı. Son olarak EYT konusunda AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz." ifadelerine yer verdi. Peki, EYT şartları neler? Kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl primini dolduranlar hakkında neler söylendi? İşte merak edilenler...