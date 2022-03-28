İndirimli ürünlerine reset atan zincir markette 6'lı halde satılmaya başlandı! 62,50'den 27,90'a düştü! A101'in aktüel kataloğu güncellendi!
A101 aktüel kataloğu her hafta gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın kataloğuna bu hafta reset atıldı. Yeni haftanın gelmesiyle birlikte aktüel ürünler kataloğu da yenilendi. Vatandaşlar alışveriş torbalarıyla market market indirimli ürünleri inceliyor. A101 harekete geçti ve duyurdu. Bu hafta indirimdeki ürünler kapış kapış gitmeye başladı. Yumurta, et, süt gibi gıda ürünlerinin yanı sıra, temizlik ürünlerinde de dikkat çeken indirimler vatandaşları bekliyor. Ayrıca evine elektronik alet almak isteyenler, telefon gibi teknolojik aletlere ihtiyacı olanlar A101'e akın ediyor. İşte yeni A101 aktüel ürünler kataoğu tam liste...
28.03.2022 09:03 - Son Güncelleme: 28.03.2022 09:04
Beklenen A101 aktüel ürünler kataloğunun yenisi yayınlandı. Bu hafta A101 marketlerinde neler var? Hangi ürünler indirime girdi? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yeni haftada A101 zincir marketlerinde gıdadan, züccaciyeye, teknolojik ürünlerden çeyiz alışverişi için gerekenlere tüm ihtiyaç ürünlerinde indirim yapıldı. A101'de haftanın yıldızları belli oldu. Öncü Salça biber acı 1650 g 36,95 TL'ye düştü. 30'lu yumurta 41,90 TL'den satılmaya başlandı. Papia Kağıt Havlu 6'lı 62,50'den 27,90'a indi. İşte güncel A101 indirimli ürünlerinin tamamı...