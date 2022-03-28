İndirimli ürünlerine reset atan zincir markette 6'lı halde satılmaya başlandı! 62,50'den 27,90'a düştü! A101'in aktüel kataloğu güncellendi!

Beklenen A101 aktüel ürünler kataloğunun yenisi yayınlandı. Bu hafta A101 marketlerinde neler var? Hangi ürünler indirime girdi? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yeni haftada A101 zincir marketlerinde gıdadan, züccaciyeye, teknolojik ürünlerden çeyiz alışverişi için gerekenlere tüm ihtiyaç ürünlerinde indirim yapıldı. A101'de haftanın yıldızları belli oldu. Öncü Salça biber acı 1650 g 36,95 TL'ye düştü. 30'lu yumurta 41,90 TL'den satılmaya başlandı. Papia Kağıt Havlu 6'lı 62,50'den 27,90'a indi. İşte güncel A101 indirimli ürünlerinin tamamı...