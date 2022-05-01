RAMAZAN İMSAKİYE
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Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, verdiği emsal nitelikteki kararla doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan harekette bulunan işçinin tazminatsız kovulmasının önünü açtı.

01.05.2022 11:07 - Son Güncelleme: 01.05.2022 11:07
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Meyve sebze departmanında satış müdürü olarak çalışırken iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde feshedildiğini ileri süren işçi, mahkemenin yolunu tuttu.

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Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

İşçi, kıdem ve ihbar tazminatı ile manevi tazminat, yıllık izin, fazla çalışma, seyahat ve işyeri için kullanılan telefon gideri alacaklarının tahsilini istedi.

Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Mahkemede ifade veren işveren ise davacı satış müdürünün iş sözleşmesinin 'doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan hareketleri' kapsayan 4857 sayılı Kanun'un 25/II-g-e fıkraları uyarınca feshedildiğini, bu nedenle ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin yerinde olmadığını öne sürdü.

Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Davalı patron, müdürün yaptığı hileli işlemler sonucunda şirketin 1 milyon TL zarara uğradığının tespit edildiğini öne sürdü.

Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Davacının 'görevi kötüye kullanmak' suçundan yargılandığı ceza davasından beraat ettiğine dikkat çeken mahkeme, iş sözleşmesinin işverence haklı neden olmadan feshedildiği, buna göre davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı gibi fazla çalışma, yıllık izin ücreti alacakları da olduğu, diğer taleplerin reddi gerektiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne hükmetti.

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