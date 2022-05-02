Faturanız ile birlikte gitmeniz yeterli olacak! PTT’den 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL anında alabilirsiniz!

Bakanlık Elektrik Tüketim Desteği 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden birisi olarak hizmete sunulan elektrik tüketim desteği, ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan her vatandaşı kapsayan bir sosyal hizmet olarak tanımlanabilmektedir.