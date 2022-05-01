SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? VE AÇIKLANIYOR 800 bin kişiye müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı tablosu

SON DAKİKA HABERİ || 800 bin emekliye müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı tablosu netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları için 1 Mayıs müjdesini az sonra açıklayacak. Bakan Bilgin'in bugün yapacağı açıklama ile 'En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz'da emekliler ne kadar maaş alacak?' soruları yanıt bulacak. Temmuz zammı ve maaşları ile ilgili son dakika gelişmelerin tümü Takvim.com.tr'de!