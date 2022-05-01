SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? VE AÇIKLANIYOR 800 bin kişiye müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı tablosu
SON DAKİKA! Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugün yapacağı açıklamada. Bilgin geçtiğimiz günlerde, ''Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" demişti. Bu sözlerin ardından Bilgin'in bugün açıklayacağı müjde merakla beklenmeye başlandı. Peki açıklama geldi mi? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ne kadar olacak? İşte Bilgin'in son dakika yeni açıklamaları...
SON DAKİKA HABERİ || 800 bin emekliye müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı tablosu netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları için 1 Mayıs müjdesini az sonra açıklayacak. Bakan Bilgin'in bugün yapacağı açıklama ile 'En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz'da emekliler ne kadar maaş alacak?' soruları yanıt bulacak. Temmuz zammı ve maaşları ile ilgili son dakika gelişmelerin tümü Takvim.com.tr'de!
Temmuz ayı emekli ve memurlar için kazanç ayı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 26 Nisan Salı günü emekli maaşlarıyla ilgili "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım." açıklamasında bulundu. Gözler Bilgin'in bugünkü açıklamasına çevrildi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi.