Yargıtay’dan emsal ihbar tazminatı kararı! İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ihbar tazminatı hakkında Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Yargıtay yakın tarihli bir kararında, ihbar süresi bakımından her bir çalışma süresinin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini açıkça belirtti. Söz konusu kararda "İhbar tazminatına hak kazanıldığının tespiti halinde söz konusu döneme ilişkin hizmet süresi ve o dönemin son ücreti üzerinden hesaplamaya gidilmelidir" denildi.
05.11.2021 08:21
- Son Güncelleme: 05.11.2021 08:21
Çalışan bu sayede yeni iş arayabilecek ve harcamalarını ona göre düzenleyebilecektir. Belki o dönem için fazla borçlanmadan kaçacak, ödemelerini planlayacaktır. İşverense aynı planı işi için yapabilecektir. Çalışanın yaptığı iş için yeni birisini bulacak, gerektiğinde o işin diğer çalışanlara dağıtılmasını sağlayacaktır.