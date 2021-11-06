EYT'de son durum 6 Kasım 2021! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni hamle! Almanya ve Finlandiya modeli nedir? EYT çıktı mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formül arayı devam ederken masadaki modeller merak ediliyor. Mağduriyeti bitirecek bir formül üzerinde durulurken, polis, hemşire, doktor, öğretmen gibi bir çok meslek gruplarında bulunan yıpranmanın genişletilmesi gündemde yer alıyor.
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT'liler emeklilik süreci ile ilgili yeni açıklamaları araştırıyor. Prim günü doldurup ancak yaş şartını sağlamayanların beklediği EYT ile ilgili yasanın çıkıp çıkmayacağı merak edilirken bir yandan da masadaki formüller dikkat çekiyor. EYT için Almanya ve Finlandiya modelleri üzerinde duruluyor. Bu iki ülkenin uyguladığı formüle göre belli bir yaş kriterini sağlayan sigortalıya emekliliğine kaç yıl kalmışsa her sene belli oranda kesinti yapılarak emeklilik sağlanıyor. Peki Türkiye'de EYT için nasıl bir formül bakılıyor? EYT çıkarsa kimler kapsar? İşte EYT hakkında tüm merak edilenler...
Peki yıpranma hangi meslekleri kapsayacak, yıpranma payı kaç yıl olacak? Konu ile ilgili çalışmalar yapılırken Almanya ve Finlandiya modellerine de bakılıyor.
Çalışmalar son sürat devam ediyor ama 50 yaş altına kötü haberi şimdiden verelim. Hangi düzenleme yapılırsa yapılsın bir yaş kriterinin olacağı belirtildi. Yani 50 yaş altında kimsenin EYT kapsamında emekli olması mümkün olmayacak.
ALMANYA VE FİNLANDİYA MODELLERİ NEDİR?
EYT için Almanya ve Finlandiya modelleri de inceleniyor.
Almanya ve Finlandiya modelinde uygulanan formüle göre Belli bir yaş kriterini sağlayan sigortalıya emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl belli oranda kesinti yapılarak emekli olma imkanı sunuluyor.