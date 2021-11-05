Emekliye en az 1.736 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? %6.72 ve %9.17 oranında artış...
4 aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı 1.736 lira olacak. Esnafta 2.508, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2.800 liraya çıkacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 9.17 olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte emeklilerin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
05.11.2021 07:01
- Son Güncelleme: 05.11.2021 13:01