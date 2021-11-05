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Haberler Ekonomi Emekliye en az 1.736 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? %6.72 ve %9.17 oranında artış...

Emekliye en az 1.736 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? %6.72 ve %9.17 oranında artış...

4 aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı 1.736 lira olacak. Esnafta 2.508, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2.800 liraya çıkacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 9.17 olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte emeklilerin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

05.11.2021 07:01 - Son Güncelleme: 05.11.2021 13:01
Emekliye en az 1.736 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? %6.72 ve %9.17 oranında artış...

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, gözünü 2022'ye çevirdi.

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Emekliye en az 1.736 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? %6.72 ve %9.17 oranında artış...


Yeni yıl zamla başlayacak.

Emekliye en az 1.736 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? %6.72 ve %9.17 oranında artış...

Ocak ayında tüm emeklilerin maaşları artırılacak.

Emekliye en az 1.736 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? %6.72 ve %9.17 oranında artış...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Emekliye en az 1.736 TL! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? %6.72 ve %9.17 oranında artış...

Zam oranı için ipucu da var.

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