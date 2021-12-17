17 Aralık güncel kredi faiz oranları! Yıl sonu oranıyla bankalarda faiz fırtınası! Konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları düştü mü? Ziraat, Vakıf, Halkbank...

Merkez Bankası tarafından Aralık ayı faiz kararı gündemiyle birlikte bankaların kredi faiz oranları ve 32 günlük mevduat faiz oranları merak edilmeye başlandı. Parasal anlamda sıkıntı yaşayanlar, ev veya araba alacak vatandaşlar bankalar tarafından sağlanan kredilere yöneliyor. Merkez Bankası faiz karanın güncel kredi faiz oranları üzerinde etkili olması nedeniyle vatandaşlar verilerde değişim olup olmadığını merak etmeye başladı. Bu sebeple kredi çekecekler bankaların en güncel, hesaplı teklifleri hakkında bilgi sahibi olarak ona göre karar vermek istiyor. Peki, 17 Aralık Merkez Bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 2021 Aralık ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları güncel listesi...