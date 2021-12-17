17 Aralık güncel kredi faiz oranları! Yıl sonu oranıyla bankalarda faiz fırtınası! Konut, ihtiyaç, taşıt faiz oranları düştü mü? Ziraat, Vakıf, Halkbank...
17 Aralık güncel banka kredi faiz oranları! İhtiyaç, konut, taşıt faiz oranları düştü mü? Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve yapılan son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem arz ediyor. Özellikle üç kamu bankası olan Ziraat, Halkbank ve Vakıf Bankası tarafından konut kredisi faiz oranlarında indirim yapılması bekleniyordu.Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar!
Merkez Bankası tarafından Aralık ayı faiz kararı gündemiyle birlikte bankaların kredi faiz oranları ve 32 günlük mevduat faiz oranları merak edilmeye başlandı. Parasal anlamda sıkıntı yaşayanlar, ev veya araba alacak vatandaşlar bankalar tarafından sağlanan kredilere yöneliyor. Merkez Bankası faiz karanın güncel kredi faiz oranları üzerinde etkili olması nedeniyle vatandaşlar verilerde değişim olup olmadığını merak etmeye başladı. Bu sebeple kredi çekecekler bankaların en güncel, hesaplı teklifleri hakkında bilgi sahibi olarak ona göre karar vermek istiyor. Peki, 17 Aralık Merkez Bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 2021 Aralık ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları güncel listesi...
BDDK, KREDİLERİN AMACINA AYKIRI KULLANILMAMASI KONUSUNDA UYARDI:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması konusunda uyarıda bulundu.
BDDK'dan yapılan açıklamada, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurum'un gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırdığı bildirildi.
Söz konusu talimatlar kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemlerin tesis edildiği ifade edildi.
ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI
16 Aralık 2021 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 100 baz puan indirildi. MB Politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14'e çekti.
İşte 17 Aralık bankaların güncel faiz oranları;