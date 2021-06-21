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Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! 14-22-18 ayar bilezik... Altın fiyatları son dakika Haziran ayını şok etti! 1000 lira olacak deniyordu!

Altın fiyatları son dakika: Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları detayları... Uzun vadeli yatırımlarda müşterisini memnun eden altın, giderek değer kaybetmeye başladı. Emin liman olarak öğrenilen altın, dikkatleri üzerine sürüklerken; yaşanan son büyüme ise kafalarda sual işaretlerine neden oldu. Binlerce vatandaşın gün içinde alım satımını yaptığı altın maliyetlerinin son vaziyeti ise merak içerisine vazgeçti. Özellikle bugün alım ve satım yapacak bireyler tarafından incelenen "Altın maliyetleri" sorgusu Google arama motorları tarafından en fazla aratılanlar arasına girdi. İşte çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! 14-22-18 ayar bilezik ne kadar oldu?

21.06.2021 08:43 - Son Güncelleme: 21.06.2021 08:44
Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! 14-22-18 ayar bilezik... Altın fiyatları son dakika Haziran ayını şok etti! 1000 lira olacak deniyordu!

Altın fiyatları Haziran ayını şok içerisinde bıraktı. Yıl sonunda çeyrek altının yaklaşık olarak 100 liraya kadar geleceği düşünülüyordu ki, görenleri şok içerisinde bırakacak bir gelişme baş verdi! Artık ne almak mümkün ne de satmak…
Dün kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamlamıştı. Ayrıca pek büyük ve küçük ölçekteki yatırımcı altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası neler olacağı merak ediliyor. Gözler bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan yorumlara ve alış satış fiyatlarındaki son gelişmelere çevrildi.

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Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! 14-22-18 ayar bilezik... Altın fiyatları son dakika Haziran ayını şok etti! 1000 lira olacak deniyordu!

FED'in koronavirüs kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle sert düşen altının ons fiyatı yeniden 1,780 doların altına gerilemişti. Uzmanlar altın fiyatlarının seyri hakkında önemli açıklamalarda bulundular.

Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! 14-22-18 ayar bilezik... Altın fiyatları son dakika Haziran ayını şok etti! 1000 lira olacak deniyordu!

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? İŞTE YORUMLAR

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın yorumunda;

Gram altının, ons tarafındaki düşüşe eşlik ettiği ve USDTRY tarafındaki yükselişe rağmen 500 desteğine ulaştığına dikkat çekildi.

Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! 14-22-18 ayar bilezik... Altın fiyatları son dakika Haziran ayını şok etti! 1000 lira olacak deniyordu!

Bu seviyenin oldukça kritik olduğunu dile getiren analistler, ileriki dönemde altının yükselip yükselmeyeceği konusunda ipuçlarına sahip olmak için gün içinde 500 seviyesinin ne tarafında olacağına bakılacağını kaydetti.

Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! 14-22-18 ayar bilezik... Altın fiyatları son dakika Haziran ayını şok etti! 1000 lira olacak deniyordu!

Meksa Yatırım tarafından yapılan yorumda, 500 TL üstünde 507, 512 ve 517 TL seviyelerinin hedef olarak kullanılabileceği belirtilirken, 500 altına indiği takdirde 496, 492, 486'ya doğru gerilemenin önünün açılmış olabileceği kaydedildi.