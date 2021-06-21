Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! 14-22-18 ayar bilezik... Altın fiyatları son dakika Haziran ayını şok etti! 1000 lira olacak deniyordu!
Altın fiyatları son dakika: Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları detayları... Uzun vadeli yatırımlarda müşterisini memnun eden altın, giderek değer kaybetmeye başladı. Emin liman olarak öğrenilen altın, dikkatleri üzerine sürüklerken; yaşanan son büyüme ise kafalarda sual işaretlerine neden oldu. Binlerce vatandaşın gün içinde alım satımını yaptığı altın maliyetlerinin son vaziyeti ise merak içerisine vazgeçti. Özellikle bugün alım ve satım yapacak bireyler tarafından incelenen "Altın maliyetleri" sorgusu Google arama motorları tarafından en fazla aratılanlar arasına girdi. İşte çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! 14-22-18 ayar bilezik ne kadar oldu?
Altın fiyatları Haziran ayını şok içerisinde bıraktı. Yıl sonunda çeyrek altının yaklaşık olarak 100 liraya kadar geleceği düşünülüyordu ki, görenleri şok içerisinde bırakacak bir gelişme baş verdi! Artık ne almak mümkün ne de satmak…
Dün kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamlamıştı. Ayrıca pek büyük ve küçük ölçekteki yatırımcı altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası neler olacağı merak ediliyor. Gözler bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan yorumlara ve alış satış fiyatlarındaki son gelişmelere çevrildi.