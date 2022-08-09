Yardıma ihtiyaçlarını olduklarını beyan eden belge ile... Aileler başvuruyor çocuklar parayı alıyor! Okul okuyanlara karşılıksız 5 bin 394 TL yardım!

Dar gelirli vatandaşlara destekler devam ediyor. Eğitim gören çocuklar ve ailelerine, kirada zorlananlara, mutfak ihtiyaçlarını karşılayamayanlara maddi yardımda bulunuluyor. Başvuru ekranı her an açık! Peki başvuru şartları neler? Ne kadar ödeme yapılıyor? Kaç ay veriliyor? Öte yandan bu yıl ilk kez sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik vefat yardımı uygulaması başlatıldı. Başvuru sonucu ödemeler 1 ay içerisinde yapılıyor. Para yardımları en fazla 5 bin 394 TL'ye kadar çıkıyor. İşte detaylar...