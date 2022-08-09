Yardıma ihtiyaçlarını olduklarını beyan eden belge ile... Aileler başvuruyor çocuklar parayı alıyor! Okul okuyanlara karşılıksız 5 bin 394 TL yardım!
Öğrenciler, zor durumda olan aileler dikkat! Devlet tarafından yapılan yardımlar son sürat devam ediyor. 2022 yılında yardımlarda da miktarlar arttı. Temmuz ayında yapılan zamla bir çok yardım ödemeleri yükseldi. Okul okuyanlara karşılıksız 5 bin 394 TL ödeniyor. Aileler başvuruyor çocuklar parayı alıyor. Yardıma ihtiyaçlarını olduklarını beyan eden belge ile başvurmak gerekiyor. Öğrenci yardımının yanı sıra diğer başka bir çok program ile vatandaşlara destek sağlanıyor. İşte o yardımlar...
Dar gelirli vatandaşlara destekler devam ediyor. Eğitim gören çocuklar ve ailelerine, kirada zorlananlara, mutfak ihtiyaçlarını karşılayamayanlara maddi yardımda bulunuluyor. Başvuru ekranı her an açık! Peki başvuru şartları neler? Ne kadar ödeme yapılıyor? Kaç ay veriliyor? Öte yandan bu yıl ilk kez sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik vefat yardımı uygulaması başlatıldı. Başvuru sonucu ödemeler 1 ay içerisinde yapılıyor. Para yardımları en fazla 5 bin 394 TL'ye kadar çıkıyor. İşte detaylar...
Yukarıda belirtilen destek ödemelerinin yanı sıra şehit çocuklarına, harp ve vazife malullerinin çocuklarına özel olarak da birçok öğrenci yardım desteği veriliyor. Bu yardımlar en az 50 TL ve en fazla 5 bin 394 TL olacak şekilde değişiklik gösterebiliyor. Ödeme miktarı, öğrencinin öğrenim seviyesine göre değişiklik gösteriyor.
ÖĞRENCİ YARDIM PARASI NASIL ALINIR?
Bu desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşların, Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) ve il meclisine okur parası başvuru dilekçesi ile birlikte, yardıma ihtiyaçlarını olduklarını beyan eden belgeyle başvuruda bulunması gerekiyor.