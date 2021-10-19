Yapmayanlar e- Devlet veya SMS ile başlatacak! SGK’dan önemli ikaz geldi! Günlük 2,39 TL ödemek zorunlu! 10 günden az...

SGK tarafınca önemli bir uyarı geldi. Ülkemizde birçok kişi bazı hakları konusunda yeterli bir bilgiye sahip değil. Ev hizmetleri diğer bir söylemle gündelikçi işçiler sigortalı olarak çalışmak zorunda. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu meselede çalışma süresi üzerinden bir ayrıcalığa gidiyor ve ayda 10 günden daha azca çalıştırılan gündelikçiler için SMS ile bildirimi, 10 gün ve üzerinde çalıştırılan ev hizmetlileri için ise 'kolay işverenlik' sistemini devreye koyuyor. Bu sayede ayda 1 gün temizliğe giden kişilerin bile sigortalılığı sağlanıyor. Ayda 10 günden azca ev hizmetlisi çalıştıran kişilerin, bu yıl için çalıştırdıkları gün başına ödemeleri gereken prim meblağı 2.39 TL.