Uygun fiyatlı konut müjdesi! Fiyatlar 66.500 TL'den başlıyor! Ankara Sincan'da 135.000 TL'ye 115 m2 daire sahibi olabilirsiniz!
Konut almak isteyenler bir yandan online ilan sitelerinde daire bakarken öte yandan konut kredisi faiz oranlarını inceliyor. Bankalar tarafından icradan satılık dairelerin ilanlar duyuruluyor. Son olarak bankaların duyurduğu konut kredisi faiz oranlarını incelediğimizde en düşük oranın 1.37 olduğunu görüldü. Ziraat Bankası tarafından duyurulan son açıklamaya göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde 115 m2 ve 5. kattaki dairenin ilk teklif fiyatı 135 bin lira olarak açıklandı. Diğer tüm illerde de icradan satılık dairelerin ilanları haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor. Gayrimenkullerle ilgili olarak banka tarafından verilen tüm bilgiler taahüt niteliğinde değil, genel bilgi şeklinde paylaşılıyor.
18.10.2021 12:39
- Son Güncelleme: 18.10.2021 12:39
Uygun fiyatlı konut müjdesi! Fiyatlar 66.500 TL'den başlıyor. Ankara Sincan'da 135.000 TL'ye 115 m2 daire sahibi olabilirsiniz. Ziraat Bankası listeyi tek tek duyurdu. Bankalar tarafından icradan satılık dairelerin satışı yapılıyor. Ayrıca bu konutlar için internet sitesinde teklif verilmesi gerekiyor. Daire sahibi olmak isteyen pek çok kişi bu kapsamda bankaların sitelerinde yer alan gayrimenkullerin fiyatlarını inceliyor. Ziraat Bankası tarafından satışa çıkarılan gayrimenkuller için aynı banka kullandırılan konut kredilerinde tahsis ücreti alınmıyor ve ek olarak ekspertiz ücretinden muaf olunmaktadır.