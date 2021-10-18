Uygun fiyatlı konut müjdesi! Fiyatlar 66.500 TL'den başlıyor. Ankara Sincan'da 135.000 TL'ye 115 m2 daire sahibi olabilirsiniz. Ziraat Bankası listeyi tek tek duyurdu. Bankalar tarafından icradan satılık dairelerin satışı yapılıyor. Ayrıca bu konutlar için internet sitesinde teklif verilmesi gerekiyor. Daire sahibi olmak isteyen pek çok kişi bu kapsamda bankaların sitelerinde yer alan gayrimenkullerin fiyatlarını inceliyor. Ziraat Bankası tarafından satışa çıkarılan gayrimenkuller için aynı banka kullandırılan konut kredilerinde tahsis ücreti alınmıyor ve ek olarak ekspertiz ücretinden muaf olunmaktadır.